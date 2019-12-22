Горнолыжные курорты Сахалина и Камчатки открыли сезон зимнего отдыха

ТАСС, 22 декабря. Сезон катания на популярнейшем дальневосточном горнолыжном комплексе "Горный воздух" в Южно-Сахалинске открылся в воскресенье городским праздником. На Камчатке любители зимнего отдыха, несмотря на малоснежную погоду в этом году, осваивают трассы уже с начала декабря.

Количество гостей на дальневосточных лыжных курортах в последние годы растет, как за счет гостей из других регионов России, так и с притоком иностранных туристов. По мнению опрошенного ТАСС эксперта, Дальний Восток очень привлекателен для любителей фри-райда (катание вне подготовленных трасс, по нетронутому снегу), но, чтобы побороться за массового туриста, местным горнолыжным комплексам придется подумать о развитии сопутствующей инфраструктуры.

Сахалин открыл сезон

"Новый сезон - это действительно праздник. Может, кто-то и расстраивается из-за прихода зимы, но точно не сахалинские лыжники и сноубордисты. Мы целый год ждем этого события и готовы пропадать на горе с утра до ночи и при любой погоде. Но сегодня с музыкой и в праздничной атмосфере делать это намного веселее", - поделился с ТАСС сноубордист-любитель из Южно-Сахалинска Владислав Ким.

Как рассказали представители спортивно-туристического комплекса (СТК), в честь праздника каждый гость может бесплатно подняться по канатной дороге с нижней станции до средней, где идет развлекательная программа для всей семьи. Также в воскресенье посетителей ждут выступления танцевальных и вокальных сахалинских коллективов, интерактивные игры, розыгрыши подарков от спонсоров.

По словам организаторов, на празднике найдется занятие не только для лыжников и сноубордистов, но и для тех, кто просто решил посетить склоны комплекса, а детям на средней станции "Горного воздуха" раздают шоколад и сладкую вату.

СТК "Горный воздух" на склонах горы Большевик в непосредственной близости от Южно-Сахалинска открыт в 1960 году, с того года и идет отсчет горнолыжных сезонов. Этот курорт - самый современный и популярный на Дальнем Востоке. В прошлом сезоне его посетили 192 тыс. человек. В 2016 году СТК стал территорией опережающего развития. Модернизация курорта, на которую планируется выделить 1,5 млрд рублей, позволит ему принимать турниры международного уровня.

В феврале 2020 года в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Также принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году.

Сезон на Камчатке задержался

Кроме "Горного воздуха" катание уже началось и на склонах камчатских турбаз, правда, пока снега здесь выпало немного. Как рассказал ТАСС директор краевой горнолыжной спортивной школы "Эдельвейс" Игорь Будько, в этом году погода не порадовала жителей региона ранними снегопадами, и кататься здесь начали только с конца ноября - начала декабря. Как правило, в Камчатском крае горнолыжный сезон начинается значительно раньше.

"Летом наши спортсмены тренируются на вулканах, но снежная зима у нас в последнее время начинается поздно, только с декабря. В этом году мы даже приняли решение создать систему искусственного оснежения горнолыжного комплекса "Эдельвейс". Сегодня мы уже принимаем желающих покататься туристов и жителей Камчатки. Но, судя по погоде, устойчивый снег у нас образуется только в январе", - сообщил Будько.

На горнолыжной базе "Морозной", где уже работают снежные пушки, посетители начали сезон 30 ноября, рассказал ТАСС директор "Морозной" Виктор Багун. В будние дни занимаются здесь в основном спортсмены, зато по выходным на базу уже приезжают и любители.

"В выходные дни у нас проходит около 1 тыс. кассовых операций, но есть и гости с абонементами, и те, кто просто приезжает покататься на санках, например. Так что сезон у нас проходит активно. В этом году мы начали создавать освещение для одной из трасс, чтобы обеспечить вечернее катание, но несколько опор не успели поставить, и надеемся закончить эту работу в 2020 году", - пояснил собеседник агентства.

Конкуренция за туристов

Горнолыжные курорты Камчатки и Сахалина набирают все большую популярность у любителей зимнего отдыха. Только в прошлом году количество посетителей "Горного воздуха" выросло вдвое, с 95 до 192 тыс. человек. Несмотря на серьезную конкуренцию в этой области со стороны Японии и Южной Кореи, среди посетителей горнолыжных курортов Дальнего Востока много россиян из других регионов страны и даже иностранных туристов.

Как рассказала ТАСС старший преподаватель кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Дарья Романцова, чтобы бороться за иностранного туриста, российским горнолыжным базам нужно создавать сопутствующую инфраструктуру развлечений.

"Горный отдых в странах нашего региона, как правило, рассчитан на целые семьи. В Японии есть несколько профессиональных горнолыжных трасс, но в основном, как и у нас, это несложные спуски для обычных любителей, которые приезжают отдыхать в отпуск. Именно поэтому очень важно занять гостей чем-то помимо самого лыжного отдыха, ведь кататься каждый день по много часов - довольно утомительное занятие. Отсутствие дополнительной инфраструктуры, предлагающей иные виды отдыха, пока мешает сахалинским и камчатским турбазам привлекать больше гостей из-за рубежа", - считает Романцова.

Рядом с хорошим горнолыжным курортом, говорит она, должны быть спа-комплексы, бутики, кафе и любые другие места, где турист может провести время и потратить деньги. Тем не менее, именно Сахалин и Камчатка, по мнению собеседницы, очень привлекательны для любителей фри-райда. И, несмотря на цену такого тура в несколько тысяч долларов, самые отчаянные любители экстремальных спусков именно здесь находят развлечение по душе.