Очистные сооружения в селе Паратунка построят в 2020 году

ТАСС, 23 декабря. Строительство очистных сооружений в селе Паратунка рядом с одноименной площадкой территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" планируется завершить в 2020 году. Стоимость составит более 2 млрд рублей, сообщила в интервью ТАСС зампредседателя правительства Камчатского края Марина Суббота.

Площадка "Паратунка" является предпочтительной для размещения туристических объектов. Ее особенностью является транспортная доступность, близость к термальным источникам.

"Что касается Паратунской зоны, сегодня там есть серьезная проблема с получением статуса курортной зоны из-за отсутствия очистных сооружений. За счет федеральных и региональных средств в рамках строительства инфраструктуры для ТОР мы строим там очистные сооружения, которые будут работать не только для резидентов ТОР, но и для самого поселка. В следующем году мы планируем завершить их строительство", - сказала Суббота.

Она добавила, что общая стоимость строительства составит более 2 млрд рублей.

По словам замглавы правительства, недавно было найдено решение вопроса нехватки горячей термальной воды в Паратунской зоне - с учетом перспективы строительства различных комплексов, в том числе бальнеологических. Сейчас весь объем воды используется уже существующими санаториями и небольшими базами. Тем не менее, завершается разработка проектной документации для строительства водовода с верхнепаратунских источников до туристическо-рекреационного кластера.

Как сообщалось ранее, финская строительная компания Honka, которая работает в 30 странах, благодаря режиму ТОР возведет на Камчатке бальнеологический курорт премиум-класса. Открытие гостиничного комплекса запланировано на 2021 год.