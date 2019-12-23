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Икона главного храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" прибыла на Камчатку

Она будет находиться в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Икона главного храма Вооруженных сил России "Спас Нерукотворный", которая прибыла на Камчатку из Приморского края, будет размещена и доступна для посещения в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском, сообщает в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

После прибытия в регион из Владивостока икона была установлена в гарнизонном храме Святого Андрея Первозванного в городе Вилючинске. В воскресенье архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор совершил в честь нее богослужение, в котором приняли участие командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев, а также военнослужащие и члены их семей.

"Далее главная икона Вооруженных Сил РФ в сопровождении спецавтомобилей ВАИ будет перевезена в Петропавловск-Камчатский, где базируются части Войск и сил на Северо-востоке России. Размещена будет икона в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы", - говорится в сообщении.

Путь по стране икона начала в Севастополе 30 апреля 2019 года, а завершит 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Великой Победы в главном храме Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке "Патриот". Икону планируется провезти по 120 городам и выставить более чем в 150 храмах и 300 воинских соединениях. Она уже побывала в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Владивостоке.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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