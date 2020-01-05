Чеховские апельсины и шолоховские елки. Как семьи великих писателей встречали Новый год

Ростовская область — родина двух великих писателей. В Таганроге родился Антон Павлович Чехов,на хуторе Кружилинском станицы Вешенской — Михаил Александрович Шолохов. Расскажем, что было обязательным праздничным атрибутом рождественского стола Чеховых и чем наряжали елку в доме Шолоховых

"Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным", — писал Чехов. Из всех праздников он с самого детства выделял именно эти три. Как рассказывает научный сотрудник музея "Домик Чехова" в Таганроге Галина Скороход, детство писателя было непростым — он помогал отцу в лавке, пел в хоре, учился, отдыха было совсем мало. Но в праздничные дни детям разрешалось расслабиться, а вместе с отдыхом приходила и радость от предстоящего торжества. "Ожидание праздника, особенно когда Чехов был ребенком, всегда приносило ему положительные эмоции. Эту радость он потом передавал, описывал в своих рассказах. В них чувствуется ощущение праздника", — рассказала она. Информации о том, как встречали Новый год и Рождество именно в семье Чеховых, практически нет, но это совсем не значит, что новогодние и рождественские праздники обходили семью писателя стороной. Как пояснила Скороход, в рассказах Антона Павловича много "таганрогского материала", и именно там он отразил все обычаи и традиции своих любимых праздников. "В его рассказах есть очень много деталей таганрогского быта, а Чеховы — это неотъемлемая часть нашего города", — поделилась Скороход.

Описание Музей "Лавка Чеховых" в Таганроге. Гостиная, где собиралась семья, проходили репетиции и игрались сценки © Евгений Недеря/ТАСС

Праздновали Рождество и в таганрогской гимназии, где учился Антон Павлович. "И литературно-музыкальные вечера, и балы, и пение гимназического хора. Это все происходило во втором зале, где и стояла, скорее всего, рождественская елка, а Антон, будучи гимназистом, принимал участие в этих мероприятиях, то есть он был свидетелем того, что здесь происходило", — рассказала ТАСС заведующая культурно-образовательным отделом Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Ангелина Матковская. Гимназисты всегда с нетерпением ждали вакаций — так тогда назывались рождественские каникулы. Научный сотрудник литературного музея А.П. Чехова Наталья Ермоленко рассказывает, что в те годы у гимназистов был всего один выходной, в который они должны были присутствовать на службе в церкви. Во время каникул учащиеся наконец-то могли себе позволить отдохнуть и даже пошалить. "В городском саду можно было кататься, заливали каток, тут старшеклассники и с барышнями знакомились, а также могли себе позволить и вольность — заявиться к преподавателям для того, чтобы поколядовать", — пояснила Ермоленко.

Описание Гимназический класс в литературном музее А.П. Чехова в Таганроге © Валерий Матыцин/ТАСС

Вероятнее всего, готовилась к Рождеству семья Чехова так же, как и другие православные семьи своего времени. Ермоленко рассказывает, что отец Чехова Павел Егорович, который был регентом церковного хора, очень строго относился к соблюдению всех обрядов. "Это и строжайший пост, соблюдение всех правил, канонов, это, конечно, читка, Антон много молитв читал, они с братьями писали записочки о здравии в церкви", — рассказывает Ермоленко. Апельсиновый маскарад После окончания Рождественского поста население Таганрога оживало: начинались балы-маскарады, активизировалась театральная жизнь. "Когда пост заканчивался, шли постановки, вся молодежь тогда поголовно была увлечена театром", — отмечает Ермоленко. Заядлым театралом, как и все в то время, был и гимназист Чехов, он наверняка посещал все театральные постановки вместе со своими однокашниками. Чтобы горожане могли подготовиться к балам-маскарадам, в Таганроге работали специализированные магазины, один из них назывался "Санкт-Петербургский базар", в котором, говорит Ермоленко, можно было купить наряд и маску на любой вкус и кошелек. Мать Антона Павловича — Евгения Яковлевна — прекрасно готовила, была хорошей хозяйкой, шила и вышивала, возможно, даже своими руками делала родным и близким подарки, как тогда советовали модные журналы. Обязательным атрибутом праздничного стола того времени считались не мандарины, как сейчас, а апельсины, привозимые постоянно заходившими в Таганрог иностранными судами — в чеховские времена город был крупным портом.

Описание Лавка купца Павла Егоровича Чехова на первом этаже дома-музея "Лавка Чеховых" © Борис Клипиницер/ТАСС

Как рассказала Ермоленко, Павел Егорович Чехов торговал в своей лавке апельсинами и другими цитрусовыми, поэтому апельсины наверняка были неотъемлемой частью и рождественского стола семьи Чеховых. Но все-таки атмосферу праздника в Таганроге, утверждают знатоки творчества и биографии Чехова, стоит искать в письмах и — самое главное — в рассказах писателя. Как рассказала завотделом Литературного музея А.П. Чехова Зоя Высоцкая, из опубликованных писем Антона Павловича следует, что он, поздравляя родственников и друзей, нередко придумывал юмористические пожелания. Самое раннее из таких писем — двоюродному брату Михаилу от 1 января 1877 года: "Поздравь, если веришь в Новый год и в его особенности", с пожеланиями адресату и родному брату Александру. Как отмечали зимние праздники современники Чехова, писатель позже опишет в рассказах "Мальчики", "Мошенники поневоле", "Праздничная повинность". Конечно же, не без иронии. В "Мошенниках поневоле" Антон Павлович описывает новогодние проделки с часами: мужчинам в семье, готовящейся вот-вот встретить Новый год, настолько не терпелось выпить и закусить, что они начали передвигать стрелки часов, чтобы ускорить наступление праздника.

Теперь же окунуться в атмосферу новогоднего и рождественского Таганрога можно, не только прочитав новогодние рассказы Антона Павловича, но и посетив театрализованную экскурсию "Удивительная рождественская прогулка по старому Таганрогу", которую устраивают во время "вакаций" в музее-заповеднике. Открытка из Вешенской Говорят, что Михаил Шолохов больше любил подарки дарить, чем получать. Именно поэтому уже в зрелом возрасте для своих, а их у писателя было четверо — Светлана, Александр, Михаил и Мария, — и соседских детей устраивал в своем доме в станице большой новогодний праздник. "Новый год в семье Шолоховых — это, конечно, прежде всего детский праздник, его устраивали и до войны, еще в старом доме Шолоховых с мезонином, который не дошел до наших дней, и в годы Великой Отечественной войны, даже во время эвакуации, в послевоенное время, пока не выросли дети", — рассказала старший научный сотрудник отдела "Усадьба Михаила Александровича Шолохова" Елена Попова.

Описание Дом Михаила Шолохова в станице Вешенской © Евгений Недеря/ТАСС

В гостиной ставили елку, писатель привозил из Москвы елочные игрушки, сладости, подарки. По воспоминаниям детей, это были самолетики, гномики, зайчики, птички, лисички, кроме того, дети изготавливали игрушки и костюмы своими руками: домик из картона, разноцветные цепочки. Обязательным условием участия в елке для всех маленьких гостей было выучить наизусть и прочитать стихотворения, посвященные Новому году. Празднование проходило очень весело: водили хороводы, читали стихи, пели песни, детей угощали, дарили подарки. "Писался сценарий к празднику, придумывались инсценировки, в которых помимо детей принимали участие и взрослые. И сам Михаил Александрович всегда участвовал в этом веселье. Мария Петровна — жена писателя — отвечала за угощение, пеклись пироги, пирожки с капустой, картошкой, сухофруктами, печенье, булочки, сладости. В гости на елки приглашались друзья детей писателя, соседские дети", — отметила старший научный сотрудник. Обязательной частью новогоднего праздника в доме Шолоховых была игра: в шапку заранее клали свернутые бумажки с номерками, затем дети по очереди их тянули из шапки, затем Шолохов снимал с елки игрушку с таким же номером и отдавал ее ребенку. В конце игры на елке не оставалось ни одной игрушки: все раздаривали детям.

"После войны этот праздник воспринимался, конечно, как нечто очень светлое и радостное. В фондах нашего музея до сих пор хранятся воспоминания участников этих елок, есть даже фотографии девочки с игрушкой Дедом Морозом, которого ей подарили на елке в доме писателя", — рассказала Попова. В канун Нового года в усадьбе Шолохова открылась выставка новогодних открыток "Сердечно поздравляем с Новым годом". На этой выставке представлены новогодние открытки 1950−80-х годов, которые в канун праздника в огромном количестве получал сам Шолохов. Поздравляли писателя не только родные и близкие, но и коллеги, журналисты, школьники, студенты, представители власти (есть в коллекции открытка от Брежнева), Шолохову не только желали здоровья и творческих успехов, но и, например, поскорее закончить роман "Они сражались за Родину" или вторую книгу "Поднятой целины".

Описание Михаил Шолохов в своем рабочем кабинете, станица Вешенская © В.Ступаков, В.Уколов/ТАСС