Вере в чудо возраст не помеха. Как на Байкале помогают попасть в сказку

На озере Байкал, окутанном мистикой, с духами и божествами, живущими по его берегам, есть и свой новогодний волшебник. Вообще-то, байкальский Дед Мороз появился при поддержке властей Иркутской области в 2005 году с вполне земной целью — привлекать туристов на зимний Байкал. Но одновременно с этой миссией дедушка, как настоящий сказочник, учит людей верить в чудо, и это у него отлично получается

В реальной жизни байкальского Деда Мороза зовут Александр Тимофеев. Именно он все годы существования бренда олицетворяет зимний Байкал и дарит его жителям и гостям сказку. Александр опытный и профессиональный Дед Мороз, роль сказочного персонажа исполняет с конца 1980-х годов, со времен учебы в Восточно-Сибирском государственном институте культуры. За 14 лет работы байкальским новогодним волшебником ему удалось сделать своего персонажа известным не только в регионе, но и во всей стране и даже за рубежом, а это значит, что о Байкале узнали больше. В 2018 году байкальский Дедушка вошел в ТОП-10 упоминаний сказочных персонажей России в СМИ. Легенда о волшебнике Легенда гласит, что волшебник, будучи еще молодым, появился на берегу Байкала, когда самое глубокое на планете озеро только образовалось в результате сильного землетрясения. А до этого он жил на берегу северного моря, любил путешествовать и все исследовать и однажды решил узнать, куда по реке Лене уплывает северный тюлень. Волшебник Лену заморозил и по льду отправился вслед за тюленем.

Когда он вышел туда, где впоследствии образовалась и заполнилась водой байкальская впадина, произошло землетрясение, Лену отрезало горами. Так Дед Мороз и нерпы остались в байкальских краях. Нерпа стала эндемиком могучего озера, а Дедушка, впечатлившись местными красотами, — олицетворением его снежных зим, ветров, метелей и вьюг. Прообразом байкальского Деда Мороза стал Николай Чудотворец — святой, который также дал начало Санта-Клаусу. Днем рождения байкальского зимнего волшебника считается 19 декабря, как и у святого. О письмах и желаниях Как рассказал ТАСС сам Дедушка, на лето он уходит в горы Хамар-Дабана — хребта в южном Прибайкалье, а с наступлением холодов спускается с горных вершин. Новогодние дела начинаются уже в ноябре: нужно навестить коллег Дедов Морозов в других российских регионах, поздравить с днем рождения российского Деда Мороза в Великом Устюге, устроить на берегу Байкала праздник по случаю собственного дня рождения, провести фестиваль зимних волшебников "Ледяная сказка Байкала", на который съезжаются его коллеги со всей страны и приезжает Йоулупукки из Финляндии. Но самое главное дело байкальского Деда Мороза — ответить на все полученные письма и сотворить новогоднее чудо для тех, кто его ждет. "Все письма читаю сам, — рассказывает Дедушка. — Подписываю и уношу на почту тоже сам. Письма, они же сугубо личные, и некоторые просто невозможно разглашать и кому-то поручать. Не хочу обидеть в чем-то родителей, но многие дети больше доверяют Деду Морозу, чем мамам и папам. И они пишут свои самые сокровенные желания".

Письма байкальскому Деду Морозу приходят со всей страны, а на электронную почту иногда поступают даже из-за рубежа. На электронные весточки он тоже отвечает, ведь Дедушка идет в ногу со временем и отлично владеет гаджетами. Пишут Дедушке и дети, и взрослые, с годами содержание писем, конечно, меняется. "Раньше люди хотели добра, счастья, благополучия. Какое-то время, начиная с 90-х, преобладала материальная часть в составляющей подарков. Сейчас все возвращается на круги своя, желания вновь стали более духовными", — говорит Дед Мороз. В письмах его просят принести в дом счастье и благополучие, подарить родным и близким здоровье. "И это радует. Все-таки материальное — это временное, оно не приносит ожидаемых результатов. А самое главное в жизни — это здоровье. Человек, который имеет здоровье, загадывает на Новый год тысячу и одно желание, человек, который не имеет здоровья, загадывает только одно — быть здоровым, ведь тогда будет и счастье, и благополучие, мир и радость в семье", — объясняет Дедушка. Всегда верить в сказку На вопрос о том, продолжают ли дети, а главное, взрослые верить в чудо, Дедушка отвечает уверенно утвердительно. Он убежден, что 99% людей в новогоднюю ночь загадывают желание, остальной процент просто проспал, иначе бы тоже загадал. "Все верят в чудо. Если бы не верили, наверное бы, не верили и в Деда Мороза, не писали бы ему письма", — говорит Дедушка.