Кадыров: безработица в Чечне за 12 лет сократилась почти в 10 раз

ГРОЗНЫЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень безработицы снизился в Чечне с 2007 году почти в 10 раз - до 8%, сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции глава республики Рамзан Кадыров.

"Безработица снижена до 8%. Когда мы начинали работать, она превышала 76%", - сказал Кадыров.

При этом он отметил, что проблема безработицы по-прежнему остается одной из самых актуальных для региона. "Что касается решения вопросов - это в первую очередь безработица у нас 8%. У нас есть больше двух лет, чтобы полностью решить проблему безработицы. Это самый сложный, серьезный вопрос. Если мы это решим, значит мы победили во всем", - добавил глава республики.

Он также сообщил, что республика добилась в 2019 году и других позитивных социально-экономических показателей. В частности, на 20,9% выросли объемы сельхозпродукции, инвестиций привлечено на 27,9% больше, чем в прошлом году.

"77,6 млрд рублей достиг бюджет Чечни, а было (в 2007 году - прим. ТАСС) 7-8 млрд рублей. На 23,3% увеличился объем расходов бюджета. Построили и ввели жилья на 13,7% больше к уровню прошлого года, поток туристов вырос на 58%. Мы достигли всех запланированных показателей по национальным проектам этого года", - сказал Кадыров.