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На мемориальных досках героям ВОВ в Липецкой области появятся QR-коды с их биографией

Глава администрации региона Игорь Артамонов сообщил, что ждет от молодых активистов идей по увековечиванию подвига советской армии в борьбе с фашизмом

ЛИПЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Мемориальные доски героям Великой Отечественной войны в Липецкой области оснастят QR-кодами, позволяющими узнать об их биографии и фронтовых подвигах. Об этом сообщил в понедельник глава администрации региона Игорь Артамонов на встрече с представителями общественного движения "Волонтеры Победы".

С инициативой об оснащении мемориальных досок QP-кодами обратились представители движения. "Отличная инициатива, мы с радостью ее поддержим, память о героях должна жить", - сказал Артамонов. По его словам, система позволит всем желающим поближе познакомиться с историей подвигов каждого героя. Как ожидается, просканированный через специальную программу на смартфоне код будет давать ссылку на соответствующий раздел официального портала областной администрации.

В этой связи глава региона заметил, что в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ждет от молодых активистов идей по увековечиванию подвига советской армии в борьбе с фашизмом. В реализации этих идей Артамонов пообещал поддержку со стороны областных властей.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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