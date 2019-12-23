Плату за вывоз мусора снизят почти на 10% для жителей Тульской области с 2020 года

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Тульской области пересмотрели предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 1 января 2020 года ежемесячная плата за вывоз мусора для жителей частных и многоквартирных домов снизится в среднем почти на 10% - на сумму от 35 до 50 рублей, сообщается на сайте правительства региона.

"С 1 января 2020 года установлены предельные экономически обоснованные тарифы: для ООО "Хартия", которое обслуживает Тулу, Киреевский и Щекинский районы, - 561,20 рублей за куб. м (снижение к уровню нынешнего года на 9,8%), для ООО "МСК-НТ", которое работает на остальной части региона, тариф составит 670,30 рублей за куб. м (снижение на 10,3%)", - говорится в сообщении.

Ежемесячный платеж в среднем по области снизится на 35-50 рублей. Так, семья из трех человек, живущая в многоквартирном доме в зоне обслуживания компании "Хартия" будет платить 323 рубля, в зоне работы "МСК-НТ" - 385 рублей, в частных домах - 372 рубля и 444 рубля соответственно. "Снижение тарифа стало возможным в том числе за счет освобождения регоператоров от уплаты НДС, а также за счет того, что они увеличили объемы вывоза отходов, а значит, понизили себестоимость этой услуги", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Еще одним фактором, повлиявшим на снижение тарифа, стала так называемая заморозка на уровне 2018 года платы регоператоров за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО. Согласно постановлению правительства РФ, на период с 2019 по 2023 год ее сумма составляет 95 рублей на одну тонну ТКО.

С 1 января в России стартовала реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, ответственность за обращение с мусором перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями по конкурсу. В Тульской области в 2018 году операторами стали московские компании "Хартия" и "МСК-НТ".