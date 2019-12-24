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Из Петербурга в Севастополь. Заметки из первого поезда, идущего по Крымскому мосту

Проводницы у пассажирского поезда "Таврия" перед отправлением с Московского вокзала в Севастополь
© Александр Демьянчук/ТАСС
Корреспондент ТАСС, который едет на первом поезде из Санкт-Петербурга в Севастополь, поговорил с первыми пассажирами

Самый первый регулярный поезд из Петербурга в Севастополь отправился 5 января 1875 года. При этом в Москве, Курске и на станции Лозовая в одноименном городе в Харьковской области надо было делать пересадки. В итоге время в пути составляло 88 часов. Сейчас путешествие из Петербурга в Севастополь проходит вдвое быстрее — за 43 часа. Поезд пройдет более 2,4 тысяч километров и пересечет 118 рек. А главное — впервые проедет по мосту через Керченский пролив.

Я иду по вагонам "Таврии" и думаю о том, что с тех пор прошло полтора века, а поезда востребованы не меньше. И у каждого пассажира своя история, свои мотивы ехать именно этим поездом и никаким другим.

В плацкартах, как обычно, бегают и шумят дети, взрослые с удовольствием общаются друг с другом, рассказывая то, что обычно открывают только случайным попутчикам. 

Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

Первым проехать по мосту

Александр Попов, ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Керчи и Севастополя, впервые стал пассажиром поезда № 7. Он наверняка самый старший — 97 лет. В путешествие отправился не просто так: хочет быть в числе первых, кто пересечет Крымский мост по железной дороге.

Александр ушел на фронт в 19 лет, стал командиром танкового взвода. Принимал участие в освобождении от нацистов юга России, в том числе Кубани и городов Крыма, а потом дошел до Польши и Берлина.

"Еду посмотреть на Севастополь, по пути оценить тот самый мост. Крым мы освобождали в составе 85-го отдельного танкового Севастопольского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка".

Александр Попов 44 года прослужил в Северном флоте, в 1968 году уволился в запас и переехал в Великий Новгород.

Александр Попов Шант Даниэлян/ТАСС
Описание
Александр Попов
© Шант Даниэлян/ТАСС

Увидеть друзей и родителей

Игорь Фроленков приехал в Санкт-Петербург на встречу ветеранов третьей флотилии подводных лодок Северного флота. Сам был подводником, служил на Северном флоте в поселке Гаджиево Мурманской области, а родился в Донбассе.

В Севастополе окончил Высшее военно-морское инженерное училище по направлению "электроэнергетические системы подводных лодок". Выпустился в 1986 году.

20 лет Игорь прослужил на Северном флоте — работал электриком на подводных лодках, потом переехал в штаб флотилии в качестве флагманского электрика. С 2002 года в запасе, живет в Ростове. Когда начался конфликт, перевез родителей из Луганской области в Ростов.

"Поезд мне нравится, комфортный, есть все необходимые удобства. В Петербург я приехал со своей женой, встретился с товарищами по службе. Теперь еду обратно, по пути заеду к родителям", — говорит Фроленков.

Бывших железнодорожников не бывает

Иду дальше. Боковым зрением замечаю, как женщина укачивает грудничка, напевая колыбельную. За плацкартой купе, вагон № 2 — женщины, оказавшиеся ветеранами железных дорог. Наталья Метелькова и Людмила Девяткина 30 лет отработали осмотрщиками вагонов, проверяя состояние колесных пар на Московском вокзале.

Наталья Метелькова и Людмила Девяткина Шант Даниэлян/ТАСС
Описание
Наталья Метелькова и Людмила Девяткина
© Шант Даниэлян/ТАСС

Обслуживали поезда, следовавшие во всех направлениях с Московского вокзала, включая и поезд № 7, ходивший из Ленинграда в Севастополь в 1959–2014 годах. 

"Мы учились в железнодорожном техникуме и работали вместе в Ленинграде. За 30 лет были все возможные составы всех возможных направлений, обслуживаемых Московским вокзалом тогда еще Ленинграда, были и почтовые поезда", — говорит Метелькова.

Подходит проводник, Наталья Степанова. До "Таврии" работала на направлении Москва — Санкт-Петербург. "Наш состав проедет первым по новому большому мосту, и мы все связаны с этим историческим событием", — она не скрывает волнения.

Наталья Степанова Шант Даниэлян/ТАСС
Описание
Наталья Степанова
© Шант Даниэлян/ТАСС

Родилась Наталья в Крыму, но почти все родственники живут в Курской области. "Всегда хотела стать проводником. До своей профессии работала вожатой в студенческих отрядах, мы ездили на поезде из Москвы в Мурманск, тогда и поняла, что не могу жить без железной дороги, какой бы сложной ни была моя работа. Ведь прежде всего это природа, большая дорога и новые люди с их уникальными историями".

Реставратор, бывший повар, учитель истории и предприниматель

Реставратор произведений из дерева Вадим Галяс родился и живет в Санкт-Петербурге. Рассказал, что в будущем хотел бы поработать в Крыму, решил поехать в общем без особой цели: проникнуться атмосферой.

"Еду, чтобы прочувствовать это событие, стать одним из первых, кто пересечет Крымский мост по железной дороге. Может, получится поучаствовать в реставрационных работах полуострова в музее-заповеднике Херсонеса или в Ялте".

Вадима с Крымом связывает многое: там есть родственники и друзья, там же воспоминания о молодости и походах.

Описание
© Шант Даниэлян/ТАСС

Его соседка Ольга Феликсовна бывает в Крыму раз в году. До ухода на пенсию работала поваром в нескольких детских садах и школах Мурманской области. Живет в Колтушах Ленинградской области.

"То, что я вижу вокруг, приятно глазу. В вагонах чисто и комфортно. Думаю, когда будем проезжать мост, никто не будет спать, всем же интересно, многие поехали специально ради этих нескольких минут".

Опять плацкарта. Пенсионер Николай Зоренко, 30 лет проработал учителем истории и обществоведения.

"Какое-то время преподавал в хореографическом училище при Государственной академической капелле в Санкт-Петербурге. Еду в Керчь к двоюродным сестрам и братьям. Сам живу во Мге Ленинградской области, рассказывает Зоренко. Он побывал в 26 странах, среди которых и государства Северной Африки, обычно для путешествий выбирает самолет.

В конце вагона огромная компания — сразу 16 мужчин. "Вместе c 15 коллегами по работе еду в Севастополь отметить Новый год. Мы все работаем в технопарке Севастополя, развиваем проект, предоставляющий высокотехнологичному малому бизнесу площадку для развития и поиска потенциальных инвесторов" — говорит Дмитрий Павлюк, директор по развитию бизнеса. Считает, что поезд оказался просторнее ожидаемого, но больше всего радует обилие розеток, в том числе с usb-выходом.

Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

Первые сутки путешествия подходят к концу. Устало возвращаюсь в свой вагон. Время от времени слышу звон подстаканников — они особенные, с эмблемой только что построенного Крымского моста. Их РЖД подарила всем пассажирам первого поезда. Что ж, запах чая с чабрецом — неплохой финал дня. 

Шант Даниелян, Юлия Острогожская

Теги
Санкт-ПетербургКрымСевастополь
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