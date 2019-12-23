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Никитин заявил, что нижегородские медицинские приборы можно применять по всей стране

Губернатор региона считает, что систему дистанционного кардиологического мониторинга можно использовать для создания масштабного проекта в сфере телемедицины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Систему дистанционного кардиологического мониторинга, разработанную в Нижегородском инновационном центре медицинского приборостроения, можно использовать для создания масштабного проекта в сфере телемедицины. Об этом журналистам в понедельник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения центра вместе с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым.

"На основе разработок центра возможна реализация проектов на уровне всей страны. Например, система дистанционного кардиологического мониторинга может быть использована для создания масштабного проекта в сфере телемедицины", - сказал Никитин.

Инновационный центр медицинского приборостроения создан в рамках федеральной программы "Фарма 2020", уже получено 33 патента России на изобретения и полезные модели, 17 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и оформлено девять "ноу-хау".

"На сегодняшний день центр активно участвует в работе научно-образовательного центра мирового уровня "Техноплатформа-2035", созданного в рамках национального проекта "Наука", - уточнил Никитин.

По словам губернатора, в числе перспективных наработок инжинирингового центра - биомедицинские технологии, которые являются одним из нишевых направлений работы НОЦ.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Котюков, Михаил МихайловичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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