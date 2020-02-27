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Нюх на болезнь. Как ученые из Ростова-на-Дону учат крыс распознавать рак

© Валерий Матыцин/ТАСС
Ученые Южного федерального университета создали технологию, позволяющую с высокой точностью выявлять риск развития у человека ряда опасных заболеваний, в частности рака легких, желудка и туберкулеза. Главный диагност — серая одомашненная крыса, способная улавливать даже самые незначительные изменения в окружающем воздухе

Крысы-сенсоры и микроэлектродные матрицы

От пациента требуется совсем немного — подышать в трубку. Воздух из трубки попадает в бокс, в котором находится крыса. Она — сенсор, улавливающий содержание в воздухе летучих патогенных веществ, даже если их концентрация очень мала. В данном случае крыса должна почувствовать присутствие в воздухе "маркеров" онкологического заболевания.

"Известно, что перерождение клеток, которое происходит в случае онкопатологии уже на ранних стадиях, меняет метаболизм в соответствующих тканевых структурах. Меняется, следовательно, и спектр так называемых летучих органических соединений, которые сопровождают это изменение метаболизма. Это делает возможной диагностику заболевания по специфическим летучим соединениям на очень ранних стадиях", — рассказывает руководитель центра нейротехнологий ЮФУ, доктор биологических наук, профессор Валерий Кирой.

Руководитель центра нейротехнологий ЮФУ профессор Валерий Кирой Елена Гриценко/ТАСС
Описание
Руководитель центра нейротехнологий ЮФУ профессор Валерий Кирой
© Елена Гриценко/ТАСС

В основе технологии, разработанной учеными ЮФУ, лежит способность некоторых животных, в том числе крыс, с высокой точностью распознавать наличие этих летучих веществ в окружающем воздухе.

"Животные в процессе эволюции приобрели ряд преимуществ, которых сейчас не имеют даже очень совершенные методы, используемые, скажем, в аналитической химии, или технические устройства, которые используются для решения различных прикладных задач. Особенности животных — это сверхвысокая чувствительность, быстрое реагирование на события в окружающем мире, большое количество каналов, по которым они взаимодействуют с внешним миром, — это зрение, слух, тактильная чувствительность и т. д.

Животные-макросматики (с высокой обонятельной чувствительностью — прим. ТАСС) способны распознавать тысячи веществ в низких и сверхнизких концентрациях и делают это в реальном времени. Именно поэтому, например, специально обученных собак до сих пор используют для поиска взрывчатых и наркотических веществ — притом, что есть масса технических устройств, призванных решать ту же задачу", — объясняет Кирой.

Чтобы превратить обычную крысу в живой сенсор, ученые усилили возможности живого организма за счет микроэлектродов и микроэлектродных матриц (чипов), которые имплантируются в структуры мозга животного.

"Эти системы должны интерпретировать активность нервных, в частности, рецепторных структур, которые работают при взаимодействии животного с внешним миром, и выдавать соответствующие заключения", — говорит ученый.

То есть, когда крыса чувствует в воздухе непривычный запах, ее мозг на него реагирует. Эти реакции "считываются" электродной матрицей и анализируются нейросетевыми классификаторами, которые и выдают заключение, есть в воздухе "маркерные" вещества или их нет.

Единственные в мире

Еще в 1970-х физиолог, доктор биологических наук, профессор Александр Коган, один из основателей и первый директор НИИ нейрокибернетики в составе Северо-Кавказского научного центра высшей школы (сейчас — Центр нейротехнологий ЮФУ — прим. ТАСС) исследовал корреляцию электрической активности мозга с поведением животных и разработал методику микроэлектродной регистрации активности нейронов мозга. Позже на ее основе был создан тот самый чип, превративший обычную крысу в сверхчувствительный "сканер".

"Мы — просто наследники этой технологии. Мы умеем это делать — сами микроэлектроды, электродные матрицы, умеем имплантировать их в мозг животного так, чтобы животное могло всю жизнь с этой матрицей жить", — рассказывает профессор Кирой.

Описание
© Елена Гриценко/ТАСС

По его словам, разработанная в ЮФУ технология пока остается уникальной. "За рубежом исследования проводятся только на основе поведенческих реакций животных. Мы не анализируем поведение — наша внешняя искусственная нейройнная сеть "смотрит" на активность мозга животного", — поясняет он.

Крыс, которые участвуют в экспериментах по созданию биогибридной технологии скрининга онкозаболеваний, приобретают в питомнике в Новосибирске. "Покупаем партиями по 30−50 животных примерно раз в полгода, потому что продолжительность жизни крысы — не более 2−2,5 лет. К настоящему времени в наших экспериментах участвовало уже более 300 животных", — уточняет ученый.

"Обучить" нейросеть и распознать болезнь

Имплантировать крысе микроэлектродную матрицу, разработать электронное устройство по усилению биоэлектрической активности и программу, анализирующую мозговые импульсы животного, — это только полдела. Дальнейшую работу делает нейросетевой классификатор — сложное программное обеспечение, построенное по конструкции нейронных сетей.

"Анализ проводится по тысячам различных математических параметров, которые формируют так называемое облако признаков — многомерное пространство со множеством осей. На этом этапе включается механизм классификации — это пространство делится на некоторые группы, которые соотносятся с объективными факторами, в нашем случае — с наличием или отсутствием признаков патологии. Мы получаем математическое описание болезни. Каждый очередной обследуемый, запах которого чувствует крыса, описывается множеством биоэлектрических откликов ее обонятельной системы и соотносится с "обучающей базой", и мы получаем автоматическую оценку — вероятность наличия социально значимого заболевания", — рассказывает доктор биологических наук, замруководителя лаборатории "Нейротехнологии восприятия и распознавания" ЮФУ Виктор Войнов.

Руководитель проекта направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Федор Арсеньев Елена Гриценко/ТАСС
Описание
Руководитель проекта направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Федор Арсеньев
© Елена Гриценко/ТАСС

Однако, чтобы нейросетевой классификатор четко распознал, есть патология или нет, его сначала нужно "обучить". "Для этого нужно большое количество пациентов с уже имеющимся диагнозом, обследовать, занести в базу данных. И нужно обследовать здоровых людей, у которых заболевания нет, — и тоже внести в базу. По мере накопления этой базы данных система работает все лучше и лучше. На сегодняшний день только онкопациентов в совокупности обследовано уже более 3800 человек, показатель приближается к 4000", — объясняет руководитель проекта направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ, выступает заказчиком проекта — прим. ТАСС) Федор Арсеньев.

По его словам, только за последние четыре месяца — с ноября по февраль — эта база пополнилась данными 400 обследованных пациентов в НМИЦ онкологии Ростова-на-Дону (до 2020 года — Ростовский научно-исследовательский онкологический институт — прим. ТАСС). Акцент делается на онкологических заболеваниях легких и желудка.

Мультифотонный лазерный микроскоп для исследования по разработке и применению интерфейсов "мозг — компьютер" для создания биогибридных сенсорных систем в лаборатории "Нейротехнологии восприятия и распознования" Научно исследовательского технологического центра нейротехнологии ЮФУ Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Мультифотонный лазерный микроскоп для исследования по разработке и применению интерфейсов "мозг — компьютер" для создания биогибридных сенсорных систем в лаборатории "Нейротехнологии восприятия и распознования" Научно исследовательского технологического центра нейротехнологии ЮФУ
© Валерий Матыцин/ТАСС

"Эти патологии, во-первых, сегодня самые распространенные, в совокупности на них приходится порядка 25−30% от общей структуры онкологических заболеваний. При этом в отношении них практически нет эффективных и дешевых онкомаркеров и скрининговых программ. Поэтому если коллегам удастся в ходе нашего проекта и при практических апробациях доказать реализуемость технологии, то биогибридный скрининг социально значимых заболеваний станет научным и практическим прорывом в области здравоохранения. Важно подчеркнуть, что обнаружение патологии на ранних стадиях приводит к очень хорошим результатам терапии", — говорит руководитель проекта.

В Ростовской области с помощью биогибридной технологии обследуют не только онкобольных — ученые вместе с врачами-онкологами выезжают на предприятия региона, где участвуют в профосмотрах, сочетая классические методы обследования с новейшей разработкой. Если выявляется риск заболевания, проводятся дополнительные обследования на базе НМИЦ онкологии. По словам Арсеньева, такое обследование в Ростовской области прошли около 800 человек.

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"В итоге только за шесть месяцев 2019 года в области было выявлено три случая онкологических заболеваний и два случая туберкулеза — на данный момент уже клинически подтвержденных. И это очень серьезные цифры, потому что популяционная выявляемость онкологических заболеваний [классическими методами] значительно ниже", — отмечает Арсеньев.

Перспективы проекта

Первая широкомасштабная практическая апробация биогибридных систем в режиме скрининг-обследования населения прошла в конце 2019 года в Великом Новгороде. В течение восьми дней ученые ЮФУ обследовали 1073 добровольца.

"Из них в 85 случаях мы определили риск развития онкологического заболевания… Это порядка 8% от всех обследованных, тогда как существующие методы по Великому Новгороду дают 0,1−0,4% на 1000 человек. Эти цифры позволяют говорить о том, что эта система нужна и полезна — всего за три минуты она позволяет получить результат, "подсказывая", на какого пациента нужно обратить более пристальное внимание", — рассказывает заместитель руководителя направления химико-биологических медицинских исследований ФПИ, доктор биологических наук, профессор Анатолий Ковтун.

Заместитель руководителя направления химико-биологических медицинских исследований ФПИ Анатолий Ковтун ФПИ
Описание
Заместитель руководителя направления химико-биологических медицинских исследований ФПИ Анатолий Ковтун
© ФПИ

По его словам, в этом году процесс апробации планируется сделать более широким. В частности, в Великом Новгороде планируется обследовать более 2000 человек. "На перспективу планируем [привлечь] промышленные предприятия Ростовской области, которые так или иначе связаны с вредным производством, есть предварительные договоренности с другими субъектами ЮФО, — добавляет Ковтун.

Завершить проект планируется уже в этом году. После этого прошедшие апробацию биогибридные системы будут предложены для дальнейшей проработки. В качестве потенциальных заказчиков рассматриваются, например, Минздрав России и Федеральное медико-биологическое агентство.

При этом в центре нейротехнологий ЮФУ уже сейчас думают, как усовершенствовать технологию, чтобы уйти от необходимости использовать животных в условиях медицинских учреждений.

"В рамках нашего проекта мы разрабатываем технологию изготовления биочипа как прообраза обонятельной системы животного. У нас есть соисполнитель — Нижегородский государственный университет, который также занимается этим", — говорит Кирой.

Описание
© ФПИ

Эффективная апробация

Замглавврача новгородского Центра медицинской профилактики Антонина Саволюк, рассказывая, почему Новгородский регион стал площадкой для этого эксперимента, отметила, что область находится в лидерах по смертности, в том числе и от онкологических заболеваний, поэтому их раннее выявление более чем актуально. Учитывался и тот факт, что сам способ исследования безопасен для людей, проходящих скрининг.

"Этот метод выявляет 50% образований на ранних стадиях, имеющиеся методы [полноценно внедренные в медицинскую практику] выявляют на ранних стадиях только 5% образований. Понятно, что третью и четвертую стадии выявляют практически любые методы, но раннюю выявить достаточно сложно. Либо это случайные находки, либо это хорошо подготовленный скрининг. <…> Это то, что даст шанс на полное выздоровление, особенно это касается образований легких, потому что вторая и третья стадии протекают уже очень злокачественно, при них очень малые шансы на выздоровление. Захватить эту болезнь именно в начальной стадии важно", — сказала Саволюк.

В случае, если живой сенсор показывает положительный результат или опасность заболевания, то человека направляют на дополнительное классическое медицинское обследование.

"Этот метод для пациента комфортный, безболезненный, не требует вмешательств и предварительной подготовки. Для персонала он тоже очень удобный, потому что можно за короткий период времени провести диагностику у многих добровольцев: три — пять  минут максимум".

При такой простоте применения метод исследования оказался даже точнее, чем предполагали ученые.

"Мы нашли образования разного размера, от 2 мм, то есть нижний порог чувствительности компьютерного томографа, это то, что касается образований грудной клетки, и была находка крупная — это образование 2,6 см. Сразу же в подобных случаях мы отправляем пациента на биопсию, пункцию в областную больницу", — пояснила Саволюк.

Она добавила, что у нескольких участников эксперимента были выявлено подозрение на туберкулез. Они также прошли дополнительное обследование. Кроме того, экспериментальный метод выявляет людей, имеющих предрасположенность к онкологическому заболеванию. То есть фактически болезни нет, но существует фоновое состояние для образования опухоли. Таких пациентов врачи-онкологи сразу берут под наблюдение.

"Это очень хороший шанс для людей, находящихся в зоне риска, не заболеть при правильной адекватной терапии, потому что все обнаружено вовремя", — добавила она.

Описание
© Юлия Бабич/ТАСС

Как рассказала одна из участниц эксперимента Ирина Волкова (имя изменено — прим. ТАСС), принять участие в таком способе исследования онкологических заболеваний она согласилась в том числе из-за распространенности заболевания в регионе.

"Когда в СМИ появилась информация о том, что ученые приедут именно в наш регион проверять новую теорию по диагностике рака на ранних стадиях, я сразу записалась. И нет ничего сложного, чтобы выделить десять минут своего времени и пройти обследование. С одной стороны, ты помогаешь ученым проверить свою теорию, с другой — проверяешь свое здоровье. То, что обоняние животных, в данном случае крыс, намного сильнее, чем даже у собак, — это давно известный факт. Что касается самого исследования, то все прошло очень быстро, требовалось только подышать в трубку несколько минут, никакого дискомфорта", — сказала Ирина.

Скрининг социально значимых заболеваний — не единственное направление, в котором могут найти применение биогибридные сенсорные системы. По словам руководителя Центра нейротехнологий, есть разработки, позволяющие использовать в составе аппаратно-программных комплексов крыс-сенсоров для выявления в воздухе вредных и опасных веществ, в планах — разработка по применению животных для предупреждения о приближающихся землетрясениях и цунами.

Елена Гриценко, Юлия Бабич

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