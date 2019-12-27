"Никого не надо спасать и никого не надо жалеть". О первом инклюзивном кафе Петербурга

Для кого-то ежедневный поход на работу — не очень приятная обязанность, а для кого-то трудовая книжка — недостижимая мечта. В декабре в Петербурге на Фонтанке открылось первое в городе инклюзивное кафе "Огурцы", где создавать уют и готовить вкусные обеды для гостей помогают как раз люди, которые мечтают быть вовлеченными в общество. К тому же работать — базовая потребность любого человека, считает одна из создателей

Здесь нет ничего кричащего и нарочито яркого. Вообще, в этом кафе как-то особенно уютно и по-домашнему. Никаких особенностей не замечаешь — наверное, потому, что создатели проекта считают инклюзию абсолютно нормальной и всей обстановкой хотят ненавязчиво показать, что все совершенно одинаково заслуживают доброты и тепла, да и просто — активной жизни и общения. "Специальный" сорт кофе В кафе мурлычет джаз, по красной кирпичной стене вокруг окна ползет гирлянда из лампочек, за столиком в углу устроилась пара — обсуждают что-то на французском. У бара двое — бариста Даша — для своих "коФея" и ее улыбчивый помощник Эмиль. Он старательно прокручивает холдер кофемашины — это деталь, в которую закладывают таблетку кофе, чтобы сварить эспрессо. "Эмиль, надо пять раз подряд без звука вообще, чтобы четко было", — наставляет Даша своего подопечного и параллельно объясняет мне, что от любого неаккуратного движения в кофейной таблетке могут появиться микротрещины, ее тогда можно пережечь, и в итоге кофе получится невкусный. "Все еще есть звук, Эмиль, я слышу. Давай еще", — чуткий слух наставницы улавливает весь процесс.

"Кажется, кофе, что там — насыпал, нажал кнопку, и все. Но мы работаем с очень хорошим зерном, так получилось, что класс этого зерна называется Specialty. На русский это обычно не переводят, но если переводить, то будет "особый". У нас особые люди и особый кофе, получается", — улыбается Даша. Эмиль большую часть жизни провел в интернате из-за проблем со здоровьем. Ему около 30, но парень не умеет читать и писать. Зато любит людей — встречать в кафе гостей, интересоваться, как у них идут дела. Теперь он с радостью делает это на своей новой работе в "Огурцах". "Эмиль работает здесь каждый день. Мы его "выгоняем" на выходной в понедельник, чтобы он не приходил, но ему очень нравится и он все равно приходит. Потому что люди находятся в социальной изоляции и для них возможность быть где-то, где тебя принимают, и ты при этом делаешь классное дело, находишься в окружении красивого — это очень важно", — делится руководитель проекта Маша Грекова. А я тем временем вижу Эмиля уже у стеллажа с цветами — он тщательно опрыскивает водой каждый лепесток и делится своими успехами: "Капучино и латте научился готовить — сначала молоко туда, потом кофе. Мне здесь нравится, люди приходят сюда, я с ними могу разговаривать. Хочу на новогодних праздниках работать, не хочу отдыхать, не люблю". На вопрос, сложно ли ему было научиться премудростям кофеварения, отвечает просто: "Кто захочет, научится". Простые вещи Пробую капучино — кофе приносят в голубой керамической кружке. Отмечаю про себя, что даже в руках ее держать приятно: поверхность в неглубоких "вмятинках". Маша Грекова тоже с кофе, только он у нее в чашке мятного цвета с "пупырками". В пространстве "Огурцы" это тоже продумано: если гостю понравится не только напиток, но и посуда — прямо на месте можно ее купить. Посуду, деревянные столы, подушки, подносы ребята сделали в мастерской "Простые вещи" — собственно, из которых и "выросли" "Огурцы".

Мастерские создавала та же команда, что и кафе, — шеф-повар Илья Келарев, дизайнер интерьера и фотограф Вика Самойлова, сама Маша Грекова — специальный психолог, маркетолог Анна Петухова, режиссер Ирина Слюсарь, администратор Мария Левская, дизайнер Юлия Лисенко и журналист Дарья Никитина. Мастерские "Простые вещи" работают уже два года — там под руководством профессионалов люди с ментальными нарушениями занимаются керамикой, шитьем, графикой и кулинарией. За это лето необычные мастера вместе с поварами объездили восемь уличных фестивалей, таких как Stereoleto, — готовили для аудитории кофе и вафли. После этого поняли, что готовы создать что-то большее, и запустили краудфандинг для открытия кафе. Деньги собрали примерно за три месяца. "Кафе не должно критически отличаться от остальных мест в Петербурге, это важно, чтобы человек, попадая сюда, не чувствовал себя супер социально ответственным, а чувствовал себя в комфорте и пил вкусный кофе. Не потому, что он кого-то спасает — это вообще странная позиция, никого не надо спасать и никого не надо жалеть. Просто постараться принять то, что мир разный. И история про то, что ребята могут работать, ведь вообще-то трудоустройство — это не привилегия, это базовая потребность человека — работать", — рассуждает Маша о миссии заведения. "Дело есть каждому" Маша рассчитывает, что кафе будет работать по обычной бизнес-модели без грантов и прочей поддержки. Правда, для этого придется приложить побольше усилий, чем это делают другие, — сейчас в "Огурцах" работают пятеро необычных сотрудников, и зарплату они будут получать на уровне рыночной. "В этом для нас нет ничего такого "вау", "ого" и "ничего себе". Они хотят идти вечером домой и купить маме сладкое к чаю, например, самостоятельно оплатить поход на концерт или в принципе самостоятельно начать жить. К весне планируем, что здесь будет 12 человек с особенностями — это максимальный охват по количеству смен и функций", — делится руководитель заведения планами на будущее. Все особые сотрудники помогают повару на кухне, готовить напитки в баре, общаться с гостями, разносить заказы, следить за чистотой в зале. Здесь все перекликается с принципом проекта "Простые вещи" — "Дело есть каждому".

"Сейчас с нами работают Эмиль, Максим — они на баре, Катя и Наташа помогают на кухне в основном — Наташа глухая, но у Наташки есть опыт — она училась на повара в колледже. Это человек, от которого я узнала, как чистить шампиньоны. А Дашку будем учить работать в зале", — рассказывает Маша. Трудоустроиться на открытом рынке труда ребятам сложно, поэтому, как считает бариста Дарья, их даже не нужно специально мотивировать. Из мира, замкнутого порой на одной квартире, некоторым удалось вырваться на Фонтанку, в центр Петербурга, — поэтому после адаптации они охотно хватаются за работу и любят учиться. Учить будут и всех остальных желающих — "Огурцы" готовы организовать кулинарные мастер-классы, а еще в кафе начали проводить живые концерты. В целом в самом помещении осталось доделать несколько штрихов — повесить постеры, бра и завершить обустройство доступной среды. Особое кафе ожидает и особых посетителей. "Ощущение людей меняется, когда они сидят в месте, которое сделано в том числе для их ребенка, они по-другому себя чувствуют здесь. Чувствуют на равных со всеми остальными посетителями, знают, что если их ребенок будет иначе себя вести, их никто отсюда не выгонит, никто не будет косо смотреть. Для нас это предельно важно", — считает руководитель кафе. "Огурцы" Почему "Огурцы"? Говорят, так вышло случайно. Ребята записывали ролик для краудфандинга, и все, не сговариваясь, сказали, что в меню будет блюдо с огурцами — в итоге имя пришло само. На стеллаже с цветами для посетителей в свободном доступе кувшин с огуречной водой, и эта тенденция продолжается в меню.