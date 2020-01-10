Две струны, мистика и особые эмоции. Почему калмыцкая домбра впечатляет даже иностранцев

Простой с виду музыкальный инструмент с двумя струнами — калмыцкая домбра — в прошлом году стала официальным брендом степной республики. Под домбру в Калмыкии не только поют и танцуют — на ней аккомпанируют себе исполнители древнего эпоса "Джангар". Калмыцкие музыканты утверждают, что сыграть на домбре можно что угодно — от простой народной мелодии до серьезного классического произведения

Как сделать домбру После репетиций в Национальном оркестре Калмыкии контрабасист Савр Дедников приходит в свою мастерскую в здании республиканского Колледжа искусств. Маленькое помещение в самом конце длинного коридора больше похоже на самую обыкновенную подсобку — внешне с миром искусства его роднят разве что несколько афиш на стене. "До обеда я — музыкант, а после обеда — мастер", — шутит Дедников. Посреди комнаты — верстак, на нем — деревянный "шаблон", повторяющий очертания корпуса домбры, округлого с одной стороны. На этом шаблоне мастер не спеша собирает будущий инструмент. "Можно сделать домбру из обычной фанеры, а можно — из дерева. Клен, особенно канадский, — вот он самый хороший, его волокна лучше всего проводят звук, недаром же скрипки Страдивари сделаны именно из него! Мне, например, нравится орех — у него тоже хорошее звучание, мягкое", — рассказывает он. Когда "правильное" дерево подобрано, его нужно высушить и особым образом подготовить. Только после этого начинается чистовая обработка и склейка будущего инструмента.

Описание Мастерская по изготовлению и восстановлению домбр © Валерий Матыцин/ТАСС

Учиться делать домбры Савр Дедников начал 15 лет назад. "Как получилось? Да просто пришел, как говорится, по объявлению. Тогда наше Министерство культуры набирало людей, которые хотели бы научиться делать домбру: пригласили для этого двух мастеров из Казахстана (у казахов домбра также является национальным музыкальным инструментом — прим. ТАСС). Тогда учиться пришли семь человек, в итоге остался я один, остальные побросали это дело — они были хорошие резчики по дереву, но не музыканты, вот их и не зацепило", — вспоминает мастер. Свою первую домбру он делал целый месяц. Сейчас у него уходит от недели до двух. Но очередь из заказчиков все равно растягивается на несколько месяцев. И не только потому, что Дедников теперь — один из лучших и востребованных в Калмыкии мастеров. "Когда учился, большого спроса на инструменты не было. А сейчас — настоящий бум, такой всплеск интереса… Заказывают и музыкальные школы, и обычные люди — для детей и просто для себя. Кто-то совсем старые инструменты приносит — что-то поправить, лады набить", — говорит он.

' Домбра в 2019 году стала официальным брендом Калмыкии.'

Устройство у домбры нехитрое — корпус, длинный гриф и две струны. "Вырезал из дерева части, отшлифовал, склеил — вот и домбра", — вроде бы подтверждает Дедников. Но тут же добавляет: "Вопрос в том, каким получится инструмент, кто и что в него вкладывает… Вот есть хороший гитарный мастер в Кисловодске, у нас многие у него заказывают домбру — очень красивые они получаются. Но звук немного другой — больше гитарный, чем домбровый". "Самый народный" инструмент У современной домбры — 21 лад и нейлоновые струны. В старину калмыки-кочевники играли на гораздо более простых домбрах — ладов было всего семь, струны делали из кишок животных, а дерево для домбры брали любое, какое нашлось. Возможно, именно из-за этой простоты и доступности домбра стала истинно "народным" инструментом, говорит преподаватель отделения народных инструментов республиканского Колледжа искусств Любовь Дохаева. "Каждый мог сделать себе такой инструмент, и каждый делал на свой вкус — была домбра долбленая, была трапециевидная, восьмиугольная. Гриф тоже каждый делал под свою руку — поэтому и длина была разная, и количество ладов — были пятиладовые, семиладовые домбры… И всегда этот инструмент был самым массовым, самым узнаваемым", — рассказывает Дохаева. Она берет в руки небольшую простенькую домбру. На грифе надпись "Цаганур". "Это название поселка — мастер, который сделал этот инструмент, решил сразу обозначить место происхождения. Этому инструменту примерно 100 лет, на таких играли наши бабушки", — поясняет она.

Описание Любовь Дохаева © Валерий Матыцин/ТАСС

Любовь Дохаева много лет руководит ансамблем калмыцких народных инструментов "Баир", в котором играют в том числе учащиеся колледжа. Созданный еще в 1980-х, сейчас "Баир" известен далеко за пределами Калмыкии — например, минувшим летом ансамбль выступал в Польше, потом — в Южной Корее. "Мы играем не только калмыцкие произведения, в которых вместе с домброй звучат и другие национальные инструменты — хучир, лимба, йочин, но и мелодии разных народов — финские, чешские, польские, перуанские… Сейчас готовим попурри на военные темы к 75-летию Победы", — рассказывает руководитель ансамбля. Она занимается домброй с раннего детства: "У нас и мама играла, и пели все, вместе с соседями часто собирались вместе. А когда старшие играют, молодежь тоже подтягивается. И сейчас так же — домбра есть почти в каждом калмыцком доме — даже если люди не играют, они хранят инструменты, которые остались от бабушек". Домбра и Паганини Народные мелодии вместе с приемами игры на домбре передаются в Калмыкии из поколения в поколение. "Калмыцкая музыка очень связана с калмыцкой речью — так, в устной традиции, до нас дошли старинные напевы, наигрыши, которые когда-то сочиняли наши бабушки и прабабушки. Неслучайно одни и те же калмыцкие песни могут по-разному звучать в разной местности — везде их интерпретируют по-разному", — говорит преподаватель колледжа искусств по классу домбры Екатерина Ахаджаева. Но не только народные мелодии можно сыграть на калмыцкой домбре — начиная с XX века народный инструмент все увереннее звучит в мире академической музыки. А в музыкальных школах на домбре играют гаммы и классические мелодии.

Описание Калмыцкие домбры на стене одного из классов Колледжа искусств имени П.О. Чонкушова © Валерий Матыцин/ТАСС