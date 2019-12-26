Вагоны весом 800 тонн сдвинули силачи в честь прибытия первого поезда из Москвы в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Атлеты из Крыма и Ростовской области протащили по железнодорожным путям дюжину вагонов и два тепловоза общим весом 800 тонн в честь прибытия в Симферополь первого двухэтажного поезда из Москвы.
Крымские атлеты Михаил Паллер и Алексей Савченко, а также Михаил Иванов из Ростовской области провели две тренировки: они сдвигали вагоны, установленные на участке железной дороги, где нет уклона. Использовали для этого три 10-метровые лестницы и буксировочные стальные тросы диаметром 12-15 мм. Акцию включили в программу торжеств, посвященных прибытию первого поезда Москва - Симферополь.
"Это серьезное комплексное мероприятие, точное с технической точки зрения, с точки зрения времени и человеческого фактора. Это наша профессия спортивная, и мы хотим громкой акцией привлечь внимание к нашему виду спорта (силовой экстрим), и в то же время показать свою гражданскую позицию, поддержать открытие железнодорожного сообщения. Прибытие первого поезда - это достижение стратегической цели государства, это большой шаг вперед", - сказал ТАСС организатор акции, член президиума Ассоциации российских силачей Михаил Паллер.
Он рассказал, что вагоны и локомотивы подогнали на четвертый путь симферопольского вокзала накануне. Спортсмены также подготовили снаряжение для установления рекорда - вбили в полотно стальные лестницы, за которые они цеплялись, когда тянули железнодорожный состав.
Приглашенный в Крым тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко выступил в роли судьи, зарегистрировав первый "Рекорд России по буксировке железнодорожного состава", который теперь считается внутренним достижением Ассоциации российских силачей.
23 декабря президент РФ Владимир Путин официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый поезд дальнего следования прошел по нему в ночь на 25 декабря, затем проследовал через весь Крым и в 09:21 мск прибыл в Севастополь. В 23:45 мск 24 декабря еще один поезд отправился из Москвы. Его время в пути составило 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибыл в 08:50 мск 26 декабря. Движение грузовых поездов по железнодорожной части моста планируется открыть в июле 2020 года.