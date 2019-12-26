Вагоны весом 800 тонн сдвинули силачи в честь прибытия первого поезда из Москвы в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Атлеты из Крыма и Ростовской области протащили по железнодорожным путям дюжину вагонов и два тепловоза общим весом 800 тонн в честь прибытия в Симферополь первого двухэтажного поезда из Москвы.

Крымские атлеты Михаил Паллер и Алексей Савченко, а также Михаил Иванов из Ростовской области провели две тренировки: они сдвигали вагоны, установленные на участке железной дороги, где нет уклона. Использовали для этого три 10-метровые лестницы и буксировочные стальные тросы диаметром 12-15 мм. Акцию включили в программу торжеств, посвященных прибытию первого поезда Москва - Симферополь.

"Это серьезное комплексное мероприятие, точное с технической точки зрения, с точки зрения времени и человеческого фактора. Это наша профессия спортивная, и мы хотим громкой акцией привлечь внимание к нашему виду спорта (силовой экстрим), и в то же время показать свою гражданскую позицию, поддержать открытие железнодорожного сообщения. Прибытие первого поезда - это достижение стратегической цели государства, это большой шаг вперед", - сказал ТАСС организатор акции, член президиума Ассоциации российских силачей Михаил Паллер.