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Новая система обращения с ТКО

Власти Ставрополья: регион вышел на полную обеспеченность мощностями по обработке ТКО

По данным Росприроднадзора, на территории Ставропольского края ежегодно производится около 1,3 млн тонн отходов
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Описание
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Новые мусоросортировочные линии и шредер для измельчения крупногабаритного мусора поступили в Ставропольский край в рамках национального проекта "Экология". Регион вышел на полную обеспеченность мощностями по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил журналистам в четверг замминистра ЖКХ региона Богдан Забелин.

"Две линии и один шредер были закуплены в рамках национального проекта, общая стоимость оборудования вместе с софинансированием Ставропольского края составляет 112 млн рублей. Мы повышаем количество обработанных отходов и уменьшаем количество отходов, направляемых на полигоны <…> Сейчас объектов и мощностей достаточно для [обработки] тех отходов, которые производятся на территории края", - сказал он.

Ранее в регионе уже работали несколько сортировочных линий, действует мусоросжигательный завод. Сортировка позволяет минимизировать количество мусора, который направляют на мусорные полигоны. Отсортированный пластик перерабатывается на территории края, стекло и другие фракции вывозятся на заводы в другие регионы. Одну из двух новых линий в четверг запустили на площадке первого регионального оператора Ставрополья "Эко-сити".

"Уже существующие мощности [сортировки мусора] увеличатся на 33%, что позволит извлекать вторичные ресурсы в больших объемах и сокращать не сортируемые остатки, что в конечном итоге будет способствовать улучшению экологической обстановки", - отметил директор компании Андрей Фурсин.

Вторая линия по сортировке монтируется на "Комбинате благоустройства" в Буденновске, который обслуживает восточные территории края. "По данным Росприроднадзора, на данный момент на территории Ставропольского края производится в год порядка 1,3 млн тонн отходов <…> Край наращивает мощности по сортировке, обработке и утилизации отходов, это все делается в рамках проекта "Экология", - пояснил Забелин.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, регион разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
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