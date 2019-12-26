Вторичная переработка мусора станет приоритетом на Кубани в рамках реформы ТКО

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края в рамках реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами приоритетной задачей в 2020 году ставят создание системы вторичной переработки мусора, сообщил в четверг в эфире "Кубань-24" губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее власти на Кубани перенесли срок реализации реформы на 2020 года в связи с высокой долей транспортных расходов при формировании системы зонирования для работы региональных операторов. Сообщалось, что в соответствии с начальной схемой определено 11 зон, в 2020 году планируется их укрупнить и сократить до 5. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов.

"Количество полигонов не спасет ситуацию, а спасает мусоропереботка, сортировка либо уничтожение мусора. Мы экологически чистый регион, поэтому мусоросжигание вызывает нарекание со стороны экологов. Глубокая вторичная переработка мусора - она спасает ситуацию. Я надеюсь, что пять [региональных] операторов не просто будут строить полигоны, а будут строить мусоропереработку или мусороуничтожение. Сегодня мы соглашения с ними такие готовим", - сказал Кондратьев.

Он пояснил, что проблема в области обращения с коммунальным отходами на Кубани связана с высоким турпотоком. "У нас практически 6 млн 400 тысяч жителей, 17 млн отдыхающих. Вы представляете, какое количество гор мусора мы аккумулируем", - уточнил глава региона.

По словам Кондратьева, власти региона будут оценивать уровень успешности реализации реформы именно по активности региональных операторов в вопросах развития отрасли переработки мусора, по темпам развития.

С 1 января в России началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным регоператорам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.