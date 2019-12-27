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Новая система обращения с ТКО

В Приморских селах появятся более 1000 новых мусорных контейнеров

В регионе особое внимание будут уделять вывозу мусора из частного сектора

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края и компании, выигравшие конкурсы на вывоз мусора в регионе, закупили для населенных пунктов более 1 тыс. мусорных контейнеров, которые в первую очередь будут установлены в частном секторе, где централизованного сбора мусора никогда не было. Об этом ТАСС рассказала в пятницу врио вице-губернатора края Елена Пархоменко.

С 1 января 2020 года в Приморье вступает в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроект "Экология". Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю текущего года не вошли в реформу обращения с отходами, но планируют сделать это с 1 января.

"У нас особе внимание будет уделяться вывозу мусора с частного сектора, где жители с нового года будут получать квитанции за вывоз мусора, чего раньше не было. Поэтому параллельно организовываются места сбора мусора - дополнительные контейнерные площадки. Сегодня в частном секторе далеко не везде есть такие площадки, поэтому администрацией края и компаниями по вывозу мусора закуплены более 1000 новых контейнеров", - рассказала Пархоменко.

Контролировать надлежащее содержание контейнерных площадок будут как муниципалитеты через административные комиссии, так и другие надзорные органы. Также любой житель края может обратиться в свою администрацию с жалобой на плохое содержание мусорной площадки.

Согласно существующим нормативам, все виды мусоросборников должны быть оборудованы крышками, а сама контейнерная площадка - иметь твердое водонепроницаемое покрытие. Она должна быть ограничена бордюром и ограждением, иметь подъездной путь. Краевым законом предусмотрено, что контейнерные площадки располагаются на расстоянии не менее 20, но не более 100 метров до жилых зданий, детсадов, школ, спортплощадок и мест массового отдыха, а до медучреждений - не менее 25 метров.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайНовая система обращения с ТКОДальний Восток
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