Во Владивостоке в 2020 году построят вертолетную площадку для санавиации

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Вертолетная площадка санавиации появится во Владивостоке рядом с самым крупным лечебным учреждением Приморского края - Владивостокской клинической больницей №2. Работы по обустройству и вводу площадки в эксплуатацию начнутся весной 2020 года, сообщил ТАСС глава Центра медицины катастроф Александр Партин.

В Приморье два санитарных вертолета, один базируется в поселке Кавалерово и обслуживает северные районы края, второй - в пригороде Владивостока для доставки пациентов из южных районов.

"Сейчас вертолет санавиации с пациентом приземляется за 50 км от Владивостока. Мы 20-30 минут везем пациента [в больницу]. В программе на 2020 год, подписанной губернатором края, у нас вводится в эксплуатацию [вертолетная площадка], уже выделена земля в нескольких минутах от "тысячекоечной" больницы - чаще всего наши пациенты попадают туда", - сообщил Партин.

Площадка позволит специалистам санавиации соблюдать принцип транспортировки пациентов "борт - каталка - койка".

В 2019 году Центр медицины катастроф выполнил 221 вызов по транспортировке пациентов, консультированию и проведению операций в отдаленных населенных пунктах. Медики за год провели 17 консультаций и операций на местах, т. к. пациенты были нетранспортабельны. Северный борт перевез 108 пациентов в ведущие медучреждения края, южный борт доставил 97 человек. Для санавиации в регионе в 2019 году выделили 100 млн рублей.

По данным пресс-службы администрации Приморья, вертолеты санавиации способны подниматься на высоту до 7 тыс. метров и развивать скорость свыше 240 км/ч, а их главным преимуществом является наличие лыжных шасси, которые позволяют приземлиться практически на любую площадку. В 2021 году Приморье планирует начать реализацию блока нацпроекта "Здравоохранение", который направлен на развитие санавиации.