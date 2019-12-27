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Национальный парк в Приамурье создаст для местных жителей несколько десятков рабочих мест

Директор Зейского заповедника Сергей Игнатенко сообщил, что на территории нацпарка будут сохранять оленеводческую культуру
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© Игорь Агеенко/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Создание национального парка "Токинско-Становой" в Амурской области даст региону несколько десятков новых рабочих мест, сообщил в пятницу ТАСС директор Зейского заповедника Сергей Игнатенко.

Правительство РФ создало в рамках нацпроекта "Экология" новую особо охраняемую природную территорию федерального значения - национальный парк "Токинско-Становой" в Зейском муниципальном районе Приамурья на площади 252,9 тыс. га. Нацпарк образован в границах существующего природного заказника регионального значения "Токинский" им. Г. А. Федосеева. В его границы включен самый высокий участок Станового хребта - Токинский Становик.

"Сейчас у нас в заповеднике работает около 50 человек. Мы прописали в проекте национального парка штатное расписание до сотни ставок, в норме так оно и должно быть. В любом случае несколько десятков рабочих мест в Амурской области добавится с финансированием из федерального бюджета. Для региона это большой плюс", - сказал Игнатенко.

Он уточнил, что деньги на начало работы национального парка в 2020 году заложены, но эта цифра официально пока не озвучена. Финансирование должно быть открыто через несколько месяцев после выхода постановления о создании этого парка. Часть средств пойдет на увеличение штата, также необходимо будет закупить новую технику и оборудование. Новый статус территории, прежде всего, позволит заняться охраной природы (заказник охранялся формально, охрану осуществляли два человека).

Новый нацпарк находится на территории с дикой, нетронутой природой в северной части Зейского района, расположенного на северо-востоке региона. В этой местности находятся горы выше 2 тыс. метров, где встречаются особые интересные растения и животные. Например, там обитает основная группировка снежного барана, который занесен в Красную книгу Амурской области.

Оленеводческая культура

Еще одна задача, которая ставится перед новым национальным парком, - сохранение традиционного уклада жизни эвенков - коренного народа региона. "Транспортное стадо домашних оленей надо сохранять, иначе совсем не останется оленеводов. На территории нацпарка будет сохраняться оленеводческая культура, возможно, <...> как музейный экспонат под открытым небом, и в будущем национальный парк может работать на туризм", - пояснил Игнатенко.

По его словам, специальное дополнительное учреждение, юридическое лицо для управления территорией с новым статусом создавать не будут, так как это нецелесообразно. Эти функции возложат на Зейский заповедник, изменения внесут в его устав. "Хотелось бы, чтобы национальный "Токинско-Становой" парк носил имя Г. А. Федосеева, поскольку и заказник носил его имя", - отметил Игнатенко.

Григорий Федосеев - советский писатель, инженер-геодезист. Во время длительных экспедиций в дикую природу сурового дальневосточного края, он руководил топографическими работами, вел исследовательскую работу. В своих книгах рассказывал о людях и природе.

Нацпроект "Экология" включает в себя подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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