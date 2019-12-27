Финансирование санавиации в Хабаровском крае увеличат на 10% в 2020 году

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования на организацию работы санитарной авиации в Хабаровском крае увеличится примерно на 10% в 2020 году, сообщил ТАСС руководитель Хабаровского территориального Центра медицины катастроф Павел Курнявка.

12 декабря по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения президент Владимир Путин поручил рассмотреть финансирование медучреждений на Крайнем Севере не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания. Президент поручил определить новый порядок оплаты медпомощи в малых и отдаленных населенных пунктах с учетом социально-экономических и природно-климатических условий. Минздраву поручено пересмотреть субсидирование санавиации исходя из фактической потребности регионов.

"В 2019 году на оказание медпомощи с применением воздушных судов было направлено 386 млн рублей [средства из федерального и краевого бюджета]. На будущий год будет направлено примерно на 10% больше", - сказал Курнявка.

Он сообщил, что расширены показания для эвакуации, в частности, по острым инфарктам и острым сосудистым патологиям. "Все направлено на сохранение здоровья и уменьшение смертности", - сказал Курнявка.

Хабаровский край является одним из крупнейших регионов страны, площадь превышает 787 633 кв. км, при этом транспортная система развита слабо, до ряда населенных пунктов добраться можно только вертолетом. За 2019 год в Хабаровском крае было организовано свыше 600 вылетов, эвакуированы 968 человек - больше, чем в прошлом году. У региона нет своих судов для санитарной авиации, привлекаются вертолеты коммерческой компании и самолеты краевой компании "Хабаровские авиалинии". Больных перевозят всего четыре вертолета, которые базируются в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и в Охотске, откуда врачи вылетают за больными в маленькие населенные пункты.