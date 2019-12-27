В Приморье на средства президентского гранта построили первое укрытие для съемок леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Первое фотоукрытие для съемки дальневосточных леопардов построили в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье на средства президентского гранта. Как сообщает в пятницу пресс-служба нацпарка, корейский фотограф первым успел опробовать укрытие и запечатлел редчайшую кошку планеты.

"Известный фотограф из Республики Корея Чои Кисун получил уникальное видео самой редкой на планете крупной кошки - дальневосточного леопарда. Первым испытав обустроенное фотоукрытие "Земли леопарда", он доказал, что увидеть дикую кошку в естественной среде обитания собственными глазами возможно", - говорится в сообщении.

Специальное укрытие для фотографов дикой природы обустроено на "Земле леопарда" при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды" и Фонда президентских грантов в рамках проекта "Дикий Дальний Восток". Увидеть диких леопардов, численность которых составляет всего около 100, - большая редкость даже для сотрудников нацпарка. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, всего в 2020 году планируется открыть до восьми подобных укрытий.

Укрытия представляют из себя небольшие замаскированные помещения с отверстиями для скрытой съемки животных. В таком домике фотограф может находиться на протяжении многих дней, в ожидании встречи с редким хищником.

"В прошлом в Корее было много леопардов, но со временем они исчезли. Благодаря тому, что в России сохранили популяцию редких кошек, мы можем наблюдать за ними. За пять дней, которые я провел в комфортном укрытии, мне удалось несколько раз запечатлеть леопарда, увидеть его на близком расстоянии, 7-10 метров. Меня очень впечатлил его вид, то, как крайне осторожно он приближался. Леопард - чуткий, аккуратный в движениях хищник, готовый в любой момент скрыться", - передает пресс-служба слова Чои Кисуна.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года на "Земле леопарда" отмечено не менее 91 взрослого леопарда и не менее 22 котят. Кроме того, там фиксируется максимальная плотность амурского тигра.