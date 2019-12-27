В Приморье открылся пункт оказания помощи малообеспеченным гражданам

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря. /ТАСС/. Новый пункт оказания помощи малообеспеченным приморцам открыли в городе Находка на средства президентского гранта. В "Магазине добра" малоимущие могут получить одежду и предметы обихода, которые не нужны прошлым владельцам, сообщила ТАСС основатель фонда "Ника" Оксана Володина.

На средства президентского гранта - порядка 500 тыс. рублей, "Магазин добра" в декабре смог переехать в помещение площадью 204 кв. м, чтобы оказывать поддержку большему количеству граждан.

"В декабре мы переехали в новое помещение. Средства гранта пойдут на аренду - мы платим по 80 тысяч рублей в месяц <…> Еще по гранту мы запланировали организовать не менее четырех ярмарок-раздач вещей в отделенных районах края", - сказала Володина.

"Магазин добра" в Находке работает уже четыре года. За это время он помог 3 тыс. малоимущих в Приморском крае. Благотворителями стали около 12 тыс. человек. Взять вещи в "Магазине" могут и обеспеченные граждане, но за умеренную плату - минимальный взнос составляет 50 рублей. Организатор проекта отмечает, что часто за вещами для детей приходят многодетные мамы, обращаются за помощью пенсионеры. Не отказывает "Магазин добра" и бездомным.

Через работу "Магазина добра" организаторы проекта реализуют несколько задач: помощь нуждающимся, организация институтов благотворительности и сохранение экологии. Оксана Володина разъяснила, что даже очень старую одежду в "Магазине добра" принимают и не выбрасывают. Ветошь сотрудники отдают на автомойки - чтобы каждая вещь прослужила еще.

Фонд "Ника" является получателем еще одного президентского гранта - на проект "Школа помощников". В рамках программы, не менее 240 людей пенсионного возраста освоят профессии няни или сиделки. Затем фонд поможет им в трудоустройстве. Организатор проекта разъясняет, что работу с пенсионерами фонд ведет несколько лет - сначала пожилые люди были благополучателями. Потом оказалось, что каждый второй пенсионер хочет быть полезным, посильно работать.

Грантовая поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов. Они провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. С момента создания Фонда президентских грантов было проведено семь конкурсов, на них было подано более 62,5 тыс. проектов, созданных более чем 24,1 тыс. НКО. По итогам шести конкурсов 10,5 тыс. проектов получили поддержку на общую сумму более 22 млрд рублей.