Ветераны из Калужской области направили 2 тонны подарков российским военным в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 29 декабря. /ТАСС/. Члены совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Калужской области собрали 2 тонны сладостей для российских военных, несущих службу в Сирии. В воскресенье груз доставили самолетом военно-транспортной авиации ВКС России.

"В коробках для военных печенье из Боровска (Калужская область), овсяное печенье. В Сирии этого точно нет, мы посылаем ребятам эти сладости, чтобы они почувствовали вкус родной земли. Все ветераны Калужской области, прошедшие годы войны, все трудности, посылают низкий поклон и поздравления", - рассказала член Калужского областного совета ветеранов Алла Платова.