Специалисты подтвердили появление потомства у спасенной в Приморье тигрицы

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты по изучению редких диких животных во время мониторинга места проживания молодой тигрицы в Еврейской автономной области получили подтверждение появления у нее потомства. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба АНО "Центр "Амурский тигр".

Тигрицу Лазо бросила мать в декабре 2016 году в Лазовском районе Приморья, но специалисты спасли ее. Самку отловили и поместили на лечение в реабилитационный центр, затем весной 2018 года хищницу вернули в дикую природу в ЕАО. В настоящее время здесь обитают от 13 до 15 амурских тигров. Популяция в этом регионе стабильно увеличивается благодаря регулярным выпускам в этом месте тигров.

"Тигрица из Лазо впервые стала мамой, принеся как минимум двух тигрят. Предположения о появлении у тигрицы первого выводка подтвердила мониторинговая группа, посетившая в канун Нового года участок обитания хищницы в заказнике "Журавлиный" Еврейской автономной области", - говорится в сообщении.

Ученые предполагают, что отцом тигрят может быть обитающий в этих местах тигр Борис, которого в 2014 году выпустил на волю президент РФ Владимир Путин. Предположения о наличии потомства у молодой тигрицы появились на основе данных с радиоошейника. Самка в течение продолжительного времени находилась в одном и том же месте, редко отлучаясь и возвращаясь обратно. Специалисты проверили четыре участка, в одном из которых обнаружили следы двух тигрят. Предположительно, им по четыре месяца.

"Стоит сказать, что она стала матерью на третьем году жизни, это говорит о раннем созревании тигрицы и еще раз подтверждает тот факт, что животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться не только охотничьим навыкам, но и социальному поведению", - приводится в сообщении комментарий генерального директора центра Сергея Арамилева.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции, которая насчитывает от 500 до 600 особей, обитает в Приморье и Хабаровском крае.