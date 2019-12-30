Центр реабилитации для детей ДФО получил оборудование на 15 млн рублей по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи получил новое оборудование для комплексной реабилитации детей и подростков с поражением центральной нервной системы по региональной программе нацпроекта "Здравоохранение". Из краевого бюджета на покупку оборудования выделили более 15 млн рублей, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации Приморского края.

Ежегодно Центр восстановительной медицины и реабилитации посещают более 1,5 тыс. детей в возрасте от трех месяцев до 18 лет со всего Приморья, а также Сахалина, Камчатки и других регионов Дальнего Востока.

"Новое оборудование для комплексной реабилитации детей и подростков с поражением центральной нервной системы поступило в краевой центр восстановительной медицины и реабилитации Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Средства на его покупку, более 15 млн рублей, направлены из краевого бюджета по поручению губернатора Олега Кожемяко", - сообщила пресс-служба региона.

В центр реабилитации поступило почти 20 единиц нового оборудования, в том числе два уникальных аппарата с биологической обратной связью, которые помогают восстановить и развить мелкую моторику кистей рук детей. Оборудование уже установлено в отделении роботизированной терапии.

Оборудованием пополнился и зал адаптивной физкультуры - там установили современные тренажеры, в том числе имитрон, который помогает развивать правильную походку и укрепляет мышцы спины и ног. Мощный парафинонагреватель и термошкаф позволят большему количеству детей проходить парафинотерапию. В этом году в центре начала работать соляная пещера, пребывание которой благотворно влияет на иммунную систему.

Оснащение медучреждений края проходит в рамках национального проекта "Здравоохранение" и его региональных составляющих - по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, развитию первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, обеспечению сферы квалифицированными кадрами, информатизации здравоохранения.

Нацпроект "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.