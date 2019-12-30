В 2019 году в ЕАО 50 медицинских работников обеспечили служебными квартирами

ТАСС, 30 декабря.. Власти Еврейской автономной области в течение 2019 года предоставили медицинским работникам 50 служебных квартир, сообщается на официальном портале органов государственной власти ЕАО.

"На сегодняшний день служебным жильем обеспечены 73 медицинских работника, 50 из них получили квартиры в 2019 году", - говорится в сообщении.

В понедельник врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн вручил ключи от новых служебных квартир трем медицинским работникам, завершившим обучение в Амурской государственной медицинской академии: врачу-реаниматологу областной больницы Алисе Синюк, участковому терапевту Марии Кирш и хирургу районной больницы города Облучье Ольге Зражевской.

Поясняется, что определяющим фактором для переезда в регион для медиков стало оперативное предоставление благоустроенного служебного жилья. Гольдштейн пожелал докторам успехов в работе и отметил, что поддержка молодых специалистов в ЕАО будет продолжена.

По итогам заседания президиума Госсовета 31 октября президент РФ Владимир Путин поручил раз в полгода докладывать ему о принимаемых мерах по обеспечению медицинских работников служебным жильем.