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РГО планирует в течение трех лет создать в Красноярске Музей освоения Севера

Ключевым экспонатом должен стать совершивший в 1947 году аварийную посадку на Таймыре самолет американского производства C-47

НОВОСИБИРСК, 31 декабря. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) рассчитывает в течение трех лет создать в Красноярске Музея освоения Севера, сообщил ТАСС заместитель исполнительного директора РГО Алексей Тихомиров. Он разместится на острове Молокова на реке Енисей, где планируется развивать туристско-рекреационную зону.

Музей-парк с выставкой техники и интерактивной экспозицией будет посвящен истории освоения Русского севера. Ключевым экспонатом должен стать самолет американского производства C-47, совершивший в 1947 году аварийную посадку на Таймыре.

"Сроки реализации проекта будут понятны, когда мы полностью подготовим все необходимые документы, придем к окончательному пониманию по источникам финансирования проекта. В любом случае реализация проекта займет не менее 3 лет", - сообщил Тихомиров.

Ранее о намерении участвовать в проекте заявили ряд крупных компаний, работающих в Красноярском крае - АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) и "Норникель". Тихомиров пояснил, что для реализации проекта создана специальная рабочая группа. "В эту рабочую группу вошли представители правительства края, Русского географического общества, а также компании "СУЭК", которая на сегодня рассматривает возможность своего, в том числе финансового, участия в проекте", - отметил он.

По словам Тихомирова, у РГО есть опыт реализации подобных проектов. В 2017 году открылась первая очередь выставочного комплекса "Константиновская казематированная батарея" в Севастополе - уникального туристического объекта под открытым небом, на площадке которого размещается открытая для посещения историческая экспозиция. В годы Крымской войны (1853-1856) и впоследствии, в Великую Отечественную войну, этот комплекс береговых укреплений был важным элементом системы обороны Севастополя.

Красноярск в XX веке был основной базой освоения севера Сибири и развития отечественной полярной авиации. На острове Молокова, где разместится музей, некогда располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главсевморпути и авиамастерские, сам остров назван в честь летчика Василия Молокова, принимавшего участие в операции по спасении челюскинцев. Часть строений базы на остове сохранились до сих пор.

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