В Хабаровске перед Новым годом вновь установили восьмиметровую фигуру Гулливера

ХАБАРОВСК, 31 декабря. /ТАСС/. Восьмиметровую фигуру Гулливера уже больше 30 лет устанавливают в Хабаровске в преддверии новогодних праздников. О новогодней традиции ТАСС рассказали представители администрации города и специалисты.

Традиция устанавливать к новогодним праздникам огромного Гулливера восходит к восьмидесятым годам прошлого века. Тогда город украшали объемными фигурами и конструкциями из фанеры, оргалита и папье-маше. На главной площади города ставили Деда Мороза и Снегурочку, лошадей, сани, появился и персонаж книги Джонатана Свифта Гулливер. На площади Гулливер простоял несколько лет, а после его переместили в расположенный рядом парк "Динамо", ставший с тех пор постоянным местом его экспозиции. Там под фигурой долгое время делали горку.

"Гулливер стал практически одним из местных символов Нового года, таким же важным, как и праздничная ель, одним из значимых уже для нескольких поколений хабаровчан элементов создания праздничного настроения в городе. Часто можно наблюдать, как отец, показывая сыну Гулливера, говорит, что тот был и в его детстве", - сказал главный специалист управления культуры администрации Хабаровска Алексей Груздев.

За годы Гулливер из папье-маше износился и в начале 2000-х годов его убрали из парка, заменив фигурой клоуна Олега Попова. Тот простоял несколько лет, на плечо ему сажали символ года. Однако "люди звонили, писали письма в администрацию с просьбой вернуть полюбившегося им Гулливера. И его вновь выставили в парке после масштабной модернизации", - сказал Груздев.

Нового Гулливера сделали не изпапье-маше, а из более прочного стекловолокна на металлическом каркасе. Как рассказал автор этого проекта, хабаровский скульптор, член Союза художников Хабаровского края Максим Ананенко, перед тем, как взяться за нового Гулливера, он тщательно изучил всю имеющуюся информацию о персонаже Свифта, чтобы полнее воссоздать образ. "Новый Гулливер в одной руке держит корабль, а другую прикладывает ко лбу козырьком, всматриваясь вдаль. У него более четкие черты и он немного выше своего предшественника - его рост сейчас 8,3 метра", - сказал Ананенко. Гулливер "одет" в бирюзовый камзол, голубые штаны и гетры в полоску того же цвета, на ногах ботинки с массивными пряжками, на голове - синяя шляпа. Под Гулливером последние годы делают не горку, а ледяной лабиринт.

Гулливера выставляют обычно в середине декабря, когда идет работа по украшению города к Новому году. Перед установкой его ежегодно реставрируют. Сначала моют и сушат, потом устраняют пробоины и вмятины с помощью шпаклевки и грунтовки, затем фигуру заново красят, обновляя костюм. Реставрируют также и корабль. "Вся реставрация занимает около трех недель, трудятся над этим порядка восьми человек. Новый Гулливер сделан из более стойкого материала, однако и он портится из-за снега, мороза и солнца, а летом - из-за дождя. После новогодних праздников - в середине февраля - его увозят на хранение, а площадка находится под открытым небом", - рассказал гендиректор "Хабаровских художественных производственных мастерских" Александр Старцев. В идеале, по его словам, надо хранить Гулливера под навесом либо в закрытом помещении, чтобы сам он дольше сохранился, а реставрация была бы менее трудозатратной. Однако это потребует увеличения финансирования на его содержание.

Сама установка фигуры весом около тонны занимает один-два дня. Фигура состоит из двух частей, сначала привозят и устанавливают ноги, а затем верхнюю часть. Перед этим ставится жесткая металлическая конструкция с направляющими трубами, на нее - бетонные плиты для устойчивости, после идет обваловка снегом. Части фигуры устанавливают с помощью крана. "Все годы Гулливер крепко стоит на ногах, радуя жителей города. Изредка его внешний вид могут испортить вандалы, но в основном люди и любят его, и ценят", - сказал директор учреждения "Городской парк отдыха г. Хабаровск" Константин Зайцев.

Новые традиции

Постепенно у горожан появляются и новые традиции, связанные с главным праздником года. Последние несколько лет зимой для хабаровчан помимо украшения города, строительства ледовых городков заливают большой каток на набережной Амура. И из года в год он завоевывает все большую популярность среди горожан. В этом году каток стал самым большим под открытым небом на Дальнем Востоке, его площадь - 16 тыс. кв. м. Для большей прочности и гладкости льда каток залили в несколько этапов. Для малышей отвели отдельную площадку. Открыли также теплую зону фуд-кортов и проката коньков.

Каток на набережной Хабаровска постепенно становится и одним из любимых мест, где можно встретить Новый год. За полчаса до наступления 2020 года несмотря на сильный мороз в минус 30 градусов и ветер начнется праздничная программа с выступлениями местных творческих коллективов. В полночь на большом интерактивном экране в режиме реального времени пройдет трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. Поздравлять жителей будет и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. В прошлые годы на набережной собирались сотни горожан. Хором с бенгальскими огнями и хлопушками в руках люди отсчитывали последние секунды уходящего года, а после поздравляли друг друга под озаряющими небо огнями фейерверка.