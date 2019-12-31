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В Перми завершилось строительство геронтологического центра

Он рассчитан на 150 мест

ПЕРМЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Строительство геронтологического центра, начатое в Перми в рамках реализации национального проекта "Демография", завершено. В I квартале 2020 года он должен начать принимать пожилых людей, нуждающихся в помощи, сообщается во вторник на сайте краевого правительства.

"В Орджоникидзевском районе Перми завершилось строительство геронтологического центра. Инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. Теперь центру предстоит пройти процедуру лицензирования, после чего состоится открытие. По оценкам Министерства социального развития Пермского края, первые постояльцы смогут заехать в геронтологический центр в I квартале 2020 года. Геронтологический центр построен в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении.

Новый геронтологический центр - четырехэтажный, рассчитан на 150 мест. Для пожилых людей здесь предусмотрели многофункциональные зоны организации досуга, реабилитации и активного образа жизни. Стоимость проекта превысила 270 млн рублей.

В Пермском крае сейчас работает геронтопсихиатрический центр, который имеет пять филиалов. Каждый филиал имеет свою специфику и профиль, наполняемость учреждения составляет 785 человек. Также в Перми действует Верхне-Курьинский геронтологический центр, он имеет три филиала.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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