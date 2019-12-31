Петербург встречает Новый год бесснежной погодой, глинтвейном и танцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Последний день уходящего года в Санкт-Петербурге выдался таким же теплым, как и весь декабрь - в новогоднюю ночь будет только небольшой минус, а сугробов горожанам ждать не стоит. Но праздничное настроение царит в городе и без зимней погоды - с вечера люди тянутся в сердце города, чтобы увидеть праздничный фейерверк, угоститься ароматным глинтвейном и танцевать до утра на главной площади Петербурга.

Многие жители и гости города выбрали для начала праздника место, где можно одновременно докупить последние подарки, вкусно поесть и развлечься - главную Рождественскую ярмарку. В этом году она переехала с Пионерской площади на Манежную и на Малую Садовую улицу. Как рассказали ТАСС организаторы ярмарки, за последний день 2019 года сюда пришли порядка 10 тыс. человек.

Территория ярмарки украшена символами 2020 года - фигурами крыс в стиле знакомой всем сказки "Щелкунчик и Мышиный король". В центре установили главное развлечение для детей - карусели с фигурками лошадей, а вдоль улицы друг за другом стоят деревянные домики с продукцией. Гостям предлагают зимние аксессуары, платки, елочные игрушки, значки с символом предстоящего года.

Горожане греются не только танцами, но и ароматным глинтвейном. Подкрепиться можно чурчхелой, зефиром, сухофруктами и национальными угощениями. Некоторые домики оформлены в стиле разных стран и регионов России и предлагают еду и сувениры из этих мест. Здесь есть Италия, Венесуэла, Чехия - в последнем продают колбаски, тушеную капусту и трдельник - традиционную чешскую выпечку. У другого павильона можно перекусить мясными угощениями из Сибири.

"Это наш первый Новый год в Петербурге, - рассказали ТАСС Диана и Татьяна из Новосибирска, которые в этом году поступили на факультет искусств в петербургский госуниверситет. - Тут очень красиво, атмосфера максимально праздничная. Заказали себе жареный миндаль в карамели". Ярмарка будет работать и в первый день нового года - с 14 часов, а закроется только 13 января.

Атмосфера в центре

В Центральном районе города, где сосредоточились главные новогодние гуляния, власти ожидают около 1,5 млн петербуржцев и гостей города. Люди собираются в центре задолго до начала основных гуляний - уже в шесть часов вечера на Большой Морской улице, которая ведет к Дворцовой площади, было большое скопление народа: семьи с детьми, пожилые пары, молодые люди. С обеих сторон улицы переливаются красками гирлянды в форме елок и висят большие елочные игрушки. В восемь вечера перекрыли автомобильное движение на Невском проспекте, теперь по ней гуляют пешеходы, уличные музыканты исполняют рождественские песни.

Проход на Дворцовую площадь ограничен для безопасности - с девяти часов вечера сюда можно пройти только через рамки металлоискателей. Центр площади напротив Эрмитажа украшает главный новогодний символ - 25-метровая искусственная елка, усыпанная примерно пятью тысячами праздничных шаров, макушку по традиции венчает звезда. Искусственную ель устанавливают в городе еще с 2013 года, но власти Петербурга планируют изменить эту традицию. В следующем году запустят онлайн-голосование: жители смогут сделать выбор, какая елка будет украшать центр города - живая или искусственная.

Чем-то напоминает новогоднюю ель 31 декабря и главная высотка Петербурга - самое высокое здание Европы в 462 метра, небоскреб "Лахта Центр". Башню украсили зеленой подсветкой, которую разбавляют белые мерцающие огоньки.

Тем временем пока на площади не началась основная развлекательная программа, с гостями праздника проводит время Дед Мороз. "Люблю этот праздник, особенно дарить праздничное настроение. В предстоящем году желаю всем исполнения их желаний", - поделился он с ТАСС. В 22 часа на Дворцовой начнется шоу "Волшебная мастерская Данилы Мастера" - организаторы обещают использовать световые, пиротехнические и лазерные спецэффекты.

Гостей праздника также ждет танцевальный марафон под лучшие хиты уходящего года. Кульминацией программы, как сообщает администрация города, станет супердискотека 90-х, а в три часа ночи с пляжа Петропавловской крепости будет дан праздничный фейерверк.

В ожидании снега

Нынешний декабрь в Петербурге отличает непривычно теплая погода - среднесуточная температура за месяц составила +1,7 градуса. Поэтому и новогодняя ночь ожидается относительно теплая - около 3-5 градусов ниже нуля. Синоптики прогнозируют дождь или слабый снег, но говорят, что такое в городе уже случалось не раз.

"2007 год - тоже до Нового года было от бесснежья до 1 см снега в Петербурге. 2012 год - вообще не было снега до Нового Года, также в 2014 году, а в 2016 году - 1 см снега. И в 2014 году с 10 января начинается устойчивый снежный покров, который в дальнейшем потом увеличился, и наступила зима. Примерно то же самое, что происходит в этом году", - рассказал журналистам главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Самым снежным Новым годом для северной столицы стал 2010-й - тогда выпало 45 см снега, в прошлом тоже запросто можно было лепить снеговиков.

Вечером в центре города все-таки прошел снег, правда длился не долго. Но погода не смогла нарушить традиций коренных петербуржцев. "Мы каждый год в канун Нового года выходим в центр города и гуляем. Для нас это праздничный ритуал. Жаль, что в этом году мы так и не увидели нормальной зимней погоды, со снегопадом. С другой стороны, главное атмосфера, которую создают близкие нам люди", - рассказали ТАСС супруги Елена и Андрей Петренко, которые родились в северной столице и прожили здесь всю жизнь.