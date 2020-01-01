На курорте "Архыз" встретили Новый год лезгинкой и огненным шоу

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 1 января. /ТАСС/. Мастер-классами по лезгинке, концертной программой, играми и соревнованиями для детей, подарками от Деда Мороза и огненным фейерверком встретили Новый год на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, передает корреспондент ТАСС с праздничных гуляний.

"Мы подготовили большую программу для взрослых и детей. Так, 31 декабря гости могли отснять прекрасные памятные снимки о последнем дне уходящего года возле световой инсталляции с лыжником и сноубордистом, где также были и Дед Мороз на новогоднем троне <...>", - рассказали ТАСС в фонде "Посети Кавказ".

В курортном поселке Романтик на горнолыжном курорте "Архыз" новогодняя программа началась днем 31 декабря. Представления для детей, веселые викторины и конкурсы для всей семьи шли практически в режиме нон-стоп. Днем для детей были организованы веселые мастер-классы по росписи глиняных игрушек, изготовлению кукол и слаймов. А на горнолыжных трассах в этот день можно было встретить не только Деда Мороза, но и персонажей сказок, мультфильмов и даже компьютерных игр.

К полуночи на главной площади курорта у новогодней елки собрались сотни гостей. Работали фотозоны, звучала музыка - в том числе почти обязательная на Кавказе "Лезгинка", и любой желающий мог блеснуть своими танцевальными способностями или принять участие в импровизированном мастер-классе от местных танцоров. Юных гостей курорта у елки встречали Дед Мороз и Снегурочка.

За несколько минут до Нового года всеобщее внимание оказалось приковано к большому экрану, на котором транслировалось традиционное поздравление президента РФ. А затем началось огненное шоу. Некоторые отдыхающие решили встретить Новый год непосредственно на горнолыжном склоне, расположившись прямо на снегу.

Праздничная программа

По данным компании "Курорты Северного Кавказа", на "Архызе" праздничные мероприятия запланированы с 31 декабря по 7 января.

"В Рождество пройдут новые мастер-классы и концертная программа "Созвездие "Архыз 2020". Туристы примут участие в традиционных рождественских развлечениях: хороводах и старинных играх. Будут также организованы экскурсии до Лика Христа и Аланских храмов. В праздники будут работать трассы южного и северного склонов, каток, доступны вечернее катание, бассейн под открытым небом, тюбинг, полеты на параплане, экскурсии на снегоходах", - добавили в компании.