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МЧС: вода ушла из подтопленных нагонной волной домов на севере Хабаровского края

Очередной прилив минувшей ночью не принес новых подтоплений, сообщили в ведомстве

ТАСС, 2 января. Вода полностью ушла из оказавшихся подтопленными нагонной волной домов в трех селах в Охотском районе Хабаровского края, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС региона. Очередной прилив минувшей ночью не принес новых подтоплений.

Порядка 15 жилых домов, в которых проживают около 30 человек, оказались подтопленными в среду в результате нагонной волны, наложившейся на прилив на севере Хабаровского края. Пострадали дома в поселках Морской, Охотск и Иня.

"Ситуация в Охотском районе стабилизировалась, вода ушла из подтопленных ранее домов, а прошедший ночью прилив не принес новых подтоплений. Сегодня местные власти будут проводить подворовой обход, чтобы оценить ущерб", - рассказал представитель пресс-службы.

В четверг в Охотском районе пасмурно, идет снег, температура в течение дня будет около минус 6 градусов. Ветер может достигать 10-16 м/с. Для временного размещения жителей подтопленных домов в районном центре предусмотрен пункт временного размещения (ПВР) на базе Детского дома №36 вместимостью до 300 человек. В настоящее время жители отказались от размещения в ПВР и пребывают у родственников.

Затопление прибрежных территорий нагонной волной - это сезонное явление для территорий Охотского побережья. В поселках организован мониторинг паводковой обстановки с учетом приливно-отливных явлений.

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Хабаровский край
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