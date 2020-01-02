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Более 160 фермерских хозяйств Приамурья получили грантовую поддержку с 2012 года

В этом году на гранты начинающим фермерам выделили 49,4 млн рублей
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© Антон Новодережкин/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 января. /ТАСС/. Порядка 160 фермерских хозяйств Амурской области получили гранты на развитие хозяйства с 2012 года, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма и 121 крестьянско-фермерское хозяйство. В основном это были фермеры из Благовещенского, Завитинского, Ивановского и Зейского районов области", - говорится в сообщении.

В этом году на гранты начинающим фермерам было выделено 49,4 млн рублей. Помимо грантов, власти региона предоставляют фермерам субсидии на уплаты страховых премий или закупку семян. Также сельхозтоваропроизводителям полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области", "Развитие мясного скотоводства", "Развитие молочного скотоводства", "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства", "Техническая и технологическая модернизация", "Устойчивое развитие сельских территорий" и "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства".

"В этом году область направила на поддержку сельскохпредприятий 550 млн рублей, на 250 млн рублей больше, чем в предыдущие годы. Средства пошли на развитие элитного семеноводства и племенного животноводства, воспроизводство плодородия почв, поддержку фермеров, льготное кредитование и замену сельхозтехники. Есть договоренности с Минсельхозом РФ о субсидировании железнодорожных тарифов, чтобы удешевить доставку наших продуктов до портов и сделать ее более конкурентной", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

По его словам, к 2024 году Амурская область планирует увеличить почти в три раза производство зерна (до 1,1 млн т) и в 2,5 раза - производство сои (до 2,2 млн т). Сейчас в регионе работают более 110 сельскохозпредприятий, 580 фермерских хозяйств, 20 потребкооперативов.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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