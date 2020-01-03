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Гастрофестиваль "Глинфест" в Рязани собрал более 8 тыс. гостей

Гости фестиваля могли попробовать пряники и глинтвейн, а также поучаствовать в конкурсах
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Описание
© Пресс-служба администрации Рязани
© Пресс-служба администрации Рязани
© Пресс-служба администрации Рязани
© Пресс-служба администрации Рязани
© Пресс-служба администрации Рязани

ТАСС, 3 января. Гастрономический фестиваль "Глинфест", который в пятницу прошел в Новогодней столице России - Рязани, посетили около 8 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. По предварительным подсчетам, гости съели 1,5 тыс. пряников, в том числе калинника - пирога, ставшего символом праздника, было выпито более 1 тыс. литров безалкогольного глинтвейна, напитков на основе иван-чая.

"Посетили праздник в течение дня порядка 8 тыс. человек. Попробовали более 1 тыс. литров разных напитков и 1,5 тыс. пряников и пирогов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что одним из наиболее востребованных лакомств был калинник - пирог, замешанный на трех видах муки, - ржаной, пшеничной и черемуховой с начинкой из калинового джема, покрытый глазурью из белого шоколада и сгущенного молока. Старинный рецепт был обнаружен в Сасовском районе и адаптирован для современных условий приготовления. В оригинальном рецепте указано, что пирог необходимо томить в русской печи не менее 12 часов.

"Продолжается наш новогодний марафон мероприятий, сегодня мы пробуем Рязань на вкус", - сказала глава города Елена Сорокина, уточнив, что девизом фестиваля стал призыв "Пробуй Рязань на вкус". Палатки с глинтвейном, чаем, пряниками ручной работы расположились вдоль всего Лыбедского бульвара. Для гостей также приготовили конкурсы. До конца проекта, реализация которого завершится 7 января, в Рязани пройдут ночные лыжные гонки, "валенковое" многоборье, всероссийский фестиваль огня и света, фестиваль "Зимние дни джаза".

В начале декабря 2018 года Рязань подала заявку на участие в проекте и выиграла право стать Новогодней столицей России в 2020 году. Этот проект Минкультуры РФ реализует для популяризации въездного и внутреннего туризма, город выбирают ежегодно на конкурсной основе. Эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения подобных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно.

Ожидается, что в рамках проекта в Рязани проведут более 300 фестивалей и праздников, старт которым был дан 7 декабря на Лыбедском бульваре Рязани. Закрытие проекта состоится 7 января.

Теги
РоссияРязанская область
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