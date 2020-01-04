Модернизация крупнейшей котельной муниципалитета завершилась в Мильковском районе Камчатки

ТАСС, 4 января. Модернизация оборудования самой мощной котельной, которая отапливает более половины жилых домов и большинство социальных объектов районного центра, завершилась в Мильковском районе на юге Камчатского края. В 2019 году на эти цели было направлено 14,5 млн рублей из краевого бюджета по госпрограмме "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами", сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Модернизация оборудования проводится в рамках реализации указов президента РФ Владимира Путина, нацеленных на повышение эффективности использования энергоресурсов. Эта котельная самая крупная в муниципалитете, она отапливает до 55% всех жилых домов поселка Мильково и порядка 70% социальных объектов. Основные ее потребители тепловой энергии - физкультурно-оздоровительный комплекс "Сокол", 74 жилых дома, два общежития, школа, больница, два детских сада, детско-юношеская спортивная школа и пожарное депо. Всего в Мильковском районе работают 14 котельных, семь из которых обслуживают районный центр.

"Модернизация теплоэнергетического оборудования повысит эффективность его использования, КПД работы котельной, уменьшит эксплуатационные расходы, повысит уровень надежности и безопасности работы всех систем теплоснабжения, приведет к улучшению экологической обстановки. На завершающем этапе модернизации проведены комплексные режимно-наладочные испытания агрегата и дальнейшая сдача котла в работу при участии уполномоченного представителя Ростехнадзора по Камчатскому краю", - процитировала пресс-служба слова министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Павла Редькина.

Модернизация котельной проходила поэтапно. Один из котлов со вспомогательным оборудованием был заменен в 2018 году, еще один - в 2019. В 2018 году из краевого бюджета на модернизацию котельной было выделено 25,6 млн рублей.

Котельная №4 Мильковского района была введена в эксплуатацию в 1982 году. С 2016 года ее эксплуатирующей организацией является "Камчатэнергосервис".