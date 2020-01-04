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Ставрополье планирует в 2020 году увеличить турпоток на 8%

За 11 месяцев 2019 года турпоток на Кавминводах вырос на 8%

ПЯТИГОРСК, 4 января. /ТАСС/. Ставропольский край рассчитывает принять на отдых и лечение в 2020 году 1 млн 730 тыс. человек, сообщили ТАСС в Министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

"В 2020 Ставропольский край планирует принять на отдых и лечение 1 млн 730 тыс. человек. Численность отдыхающих в крае за 2019 год составила 1 млн 600 тыс. человек, на Кавминводах - 1 млн 200 тыс. человек", - сказали в министерстве. Таким образом, число отдыхающих в следующем году возрастет на 8%.

По данным Министерства туризма края, за 11 месяцев 2019 года турпоток на Кавминводах увеличился на 8%. "Кавминводы за 11 месяцев 2019 года приняли на лечение и отдых 1 млн 96 тыс. 995 человек. Численность отдыхающих на курорте Кавминвод увеличилась на 79 тыс. 815 человек в сравнении с аналогичным периодом 2018 года", - отметили в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что ежегодно Ставропольский край посещают порядка 70 тыс. иностранных граждан, что составляет 5% от общего туристического потока края. В структуре потока иностранных туристов основная доля (78,5%) приходится на страны СНГ и Балтии, при этом около 15 тыс. человек прибывают на Ставрополье из ряда других стран, например, из Германии, Турции, Греции, Китая, Израиля, США, Италии, Франции, Великобритании и Кореи.

Турпоток на Ставрополье с каждым годом стабильно растет. На рост турпотока влияет в том числе благоустройство инфраструктуры городов-курортов, а также развитие событийного туризма, которому стали уделять большое внимание. Власти региона делают ставку на событийные мероприятия, которые привлекают туристов: в 2019 году в крае прошло 250 событийных мероприятий, в 2020 году запланировано провести 400 мероприятий.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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