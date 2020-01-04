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В КЧР планируют полностью решить проблему очередей в ясли к 2021 году

Регион активно включился в национальный проект "Демография", сообщила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко

ЧЕРКЕССК, 4 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют полностью решить проблему очереди в ясли для детей до трех лет до 2021 года благодаря реализации нацпроекта "Демография" и введению в эксплуатацию 13 объектов. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"Проблемой остается дефицит мест в детские ясли детей в возрасте до трех лет. По состоянию на 12 декабря 2019 года число очередников - 359. В сравнении с 2018 годом очередь сократилась на 235 детей. Для решения проблемы ликвидации очередности республика активно включилась в национальный проект "Демография", реализация которого позволит до 2021 года полностью обеспечить всех нуждающихся местами в детские ясли", - сказала Кравченко.

Она добавила, что в декабре 2019 года вступила в строй пристройка ясельного корпуса на 60 мест к дошкольной образовательной организации № 26 "Ивушка" города Черкесска. В настоящее время ведется строительство двух объектов "школа - детский сад" на 400 дошкольных мест, 11 пристроек ясельных корпусов к функционирующим дошкольным образовательным организациям на 960 мест. Общее число строящихся дошкольных мест - 1360 (13 объектов).

В республике проживают 44,8 тыс. детей дошкольного возраста. Услуги дошкольного образования оказываются в детских садах, в дошкольных образовательных группах и классах предшкольной подготовки при общеобразовательных школах в формате "школа - детский сад", в центрах раннего развития ребенка. Работают четыре негосударственных дошкольных образовательных организации. Дошкольное образование получают более 23 тыс. детей в возрасте от полутора до семи лет, в том числе: 3106 детей в возрасте до трех лет (доступность 85%), 20,032 тыс. - от трех до семи лет (доступность 100%).

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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