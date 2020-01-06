Приморье в 2020 году подключит к высокоскоростному интернету более 350 соцобъектов

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Приморский край в 2020 году подключит к высокоскоростному интернету более 350 социально значимых объектов - школы, фельдшерско-акушерские пункты, администрации и другие. Работа ведется в рамках проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", в первые два года трафик будет оплачиваться из федерального бюджета, сообщил ТАСС врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Проект "Информационная инфраструктура" в Приморье начали реализовывать в 2019 году. Он рассчитан на три года. Реализация этого проекта позволит внедрить телемедицину в отдаленные районы Приморья, организовать дистанционное образование, проводить полноценные уроки информатики в небольших селах, ускорить работу органов власти.

"Мы в 2019 году подключили 295 социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Это школы, это фельдшерско-акушерские пункты, администрации, пожарные, пункты Росгвардии. Всего по планам до конца 2021 года мы должны подключить 1133 социально значимых объекта. В 2020 году планируется подключить 366 социально значимых объектов", - сообщил Максимчук.

Он уточнил, что в течение двух лет трафик будет оплачиваться из федерального бюджета. В дальнейшем это будет делаться частично из краевого, частично из федерального бюджета. Проект финансируется полностью за счет федерального бюджета, это более 1,3 млрд рублей, которые пойдут на строительно-монтажные работы и оплату трафика интернета до конца 2021 года.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.