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В Кисловодске к 2022 году планируют оборудовать пляж впервые за 15 лет

На эти цели направят более 430 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 6 января. /ТАСС/. Пляж для купания впервые за 15 лет благоустроят на Старом озере в Кисловодске Ставропольского края к 2022 году. На работы, которые планируется начать в 2020 году, направят более 430 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Аликоновка с благоустройством общественного пространства - искусственного водоема" - это проект, рассчитанный на 2 года - 2020-2021 годы, - сказал собеседник агентства. - Безусловно, этот проект крайне важен для города. Озеро в Кисловодске было, но уже не менее 15 лет оно не действует. Водоем для общего пользования нужен, это экосреда, которая была в городе".

По словам представителя пресс-службы, стоимость проекта превышает 430 млн рублей, предусмотрены средства федерального и регионального бюджетов.

Старое озеро находится в юго-западной части Кисловодска, который расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. Общая площадь города составляет 7,2 тысячи га, численность населения - 137 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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