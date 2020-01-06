Участниками лыжного старта в Уфе стали более 40 Дедов Морозов и Снегурочек

УФА, 6 января. /ТАСС/. Лыжный забег на символические 2020 метров собрал в Уфе более 40 участников, переодетых Дедами Морозами и Снегурочками. Мероприятие проходит в четвертый раз, сообщила ТАСС в понедельник начальник отдела культуры, молодежи и спорта администрации Демского района города Татьяна Трофимова.

"Мы раздавали костюмы Деда Мороза и Снегурочки для желающих, к забегу допускались все, без ограничений. Такой спортивный праздник в сочельник в нашем районе проходит в четвертый раз. В этом году участники пробежали 2020 метров в честь наступившего года", - рассказала Трофимова.

В основном участниками забега стали сотрудники школ и других учреждений. Один из Дедов Морозов, Герман Ефремов, отметил, что, несмотря на праздничный формат, хочет прийти к финишу первым. "Каждый спортсмен стремится быть первым, поэтому надеюсь на победу", - поделился он.

Первыми к финишу пришли Дед Мороз и Снегурочка, которые представляли одну из спортивных школ. Пара преодолела дистанцию со значительным отрывом от остальных, получив памятные подарки от организаторов. Призы также вручили еще двум парам участников.