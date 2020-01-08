Во Владивосток ограничен въезд большегрузного транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Дорожные службы и Госавтоинспекция ограничили въезд большегрузного транспорта во Владивосток из-за прошедшего снегопада. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Приморскому краю.

"Ограничен въезд большегрузного транспорта на территорию Владивостока, а также движение грузовых автомобилей на участке автодороги Де-Фриз - Седанка - Патрокл. В настоящее время для всех транспортных средств закрыто движение по улице Шефнера", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за минувшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 69 ДТП, в которых пострадали 15 человек, три человека погибли. "В городе Владивостоке произошло 39 ДТП, в результате которых три человека получили травмы", - сообщили в пресс-службе управления.

Во второй половине дня 7 января в Приморье начался сильный снегопад, ночью в регионе на расчистку трасс вышло более 100 единиц техники. Утром во Владивостоке, где за сутки выпало 12,9 мм осадков, а средняя высота снежного покрова достигла 9 см, к уборке дорог и территорий приступили более 860 сотрудников управляющих компаний, задействовано порядка 30 единиц техники.

В настоящее время осадков в регионе не ожидается, но на дорогах отмечается снежный накат, местами - гололедные явления. Полиция Приморья призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.