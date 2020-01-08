Последние очереди солнечной электростанции заработают на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Оставшиеся очереди Старомарьевской солнечной электростанции (СЭС) введут в эксплуатацию в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи региона.

"Сейчас Старомарьевская СЭС делит статус крупнейшей солнечной электростанции России с Самарской СЭС, строительством которой также занималась компания "Солар системс". А буквально через несколько месяцев завершится ввод в эксплуатацию двух оставшихся очередей на 10 и 15 МВт, после чего Старомарьевская солнечная электростанция официально станет крупнейшей в стране, построенной в рамках договора поставки мощностей", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.

По данным пресс-службы, в декабре заработала еще одна очередь солнечной электростанции. Общая мощность Старомарьевской СЭС достигла 75 МВт. Мощность новой очереди составляет 25 МВт. Ее обеспечивают 86584 фотоэлектрических модуля, установленных на площади свыше 50 га.

Общая выработка Старомарьевской СЭС с момента ввода в эксплуатацию первого участка составила более 26 млн квт/ч.

Инициатором строительства солнечной электростанции стала компания "Солар системс" - дочернее предприятие китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданное для развития в России солнечной энергетики. В ближайшие три года запланировано строительство солнечных парков также в Волгоградской, Астраханской областях, Калмыкии и Башкирии.