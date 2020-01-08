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В Ессентуках завершили реконструкцию Курортного парка

В настоящее время в парке наводят порядок, монтируют звуковое оборудование, чтобы включать музыку на праздники

ПЯТИГОРСК, 8 января. /ТАСС/. Курортный парк реконструировали в Ессентуках за счет средств курортного сбора, полученных в 2019 году. Об этом сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

"Погода позволила завершить реконструкцию Курортного парка в Ессентуках. Это еще одно общественное пространство, благоустроенное на средства курортного сбора", - написал Владимиров.

Он отметил, что особое внимание было уделено верхней части парка с историческими "Николаевскими ваннами". "На площадке перед ними отреставрировали фонтан и малые архитектурные формы, облагородили аллеи, установили освещение. Постарались бережно сохранить дух времени, витающий в этом месте", - сообщил губернатор.

По его словам, в настоящее время в парке наводят порядок, монтируют звуковое оборудование, чтобы включать музыку на праздники. Окончательный комфорт помогут создать озеленители.

Глава Ессентуков Александр Некристов сообщал, что 2019 году на реконструкцию Верхней части Курортного парка с Николаевскими ваннами направлено 76 млн рублей курортного сбора.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В эксперименте в Ставропольском крае участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

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