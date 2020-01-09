Курортное озеро в Железноводске благоустроят впервые за 40 лет

ПЯТИГОРСК, 9 января. /ТАСС/. Благоустройство Курортного озера в Железноводске Ставропольского края начнется весной с береговой линии. На работы, которые проводятся впервые за последние 40 лет, планируют направить 120 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"С наступлением весеннего тепла на ставропольском курорте стартуют масштабные работы по реконструкции декоративного озера, расположенного в нижней части Ferrum-площади. Проект включает в себя обустройство современной набережной, которая будет выполнена из природных экоматериалов. Будут обустроены также пляжная и прогулочные зоны, а для детей отведут отдельный сектор", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возле озера появится также вместительная парковка и будет полностью восстановлено освещение. На эти цели Железноводск при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова планирует получить 120 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что благоустройство будет проведено впервые за 40 лет. Проект реконструкции Курортного озера выбрали жители города в сентябре прошлого года во время голосования за объекты по программе "Комфортная городская среда". Сообщалось, что в озере на протяжении последних 20 лет запрещено купаться, благоустройство водоема же позволит организовать полноценный пляж.

По программе "Комфортная городская среда" в Железноводске ранее благоустроили городской сквер "Аллея любви", отремонтировали парк имени Станислава Говорухина, ведется строительство общественного пространства "Комсомольская поляна". Все эти объекты были выбраны жителями городского округа путем рейтингового голосования.