{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курортное озеро в Железноводске благоустроят впервые за 40 лет

На его реконструкцию направят 120 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 9 января. /ТАСС/. Благоустройство Курортного озера в Железноводске Ставропольского края начнется весной с береговой линии. На работы, которые проводятся впервые за последние 40 лет, планируют направить 120 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"С наступлением весеннего тепла на ставропольском курорте стартуют масштабные работы по реконструкции декоративного озера, расположенного в нижней части Ferrum-площади. Проект включает в себя обустройство современной набережной, которая будет выполнена из природных экоматериалов. Будут обустроены также пляжная и прогулочные зоны, а для детей отведут отдельный сектор", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возле озера появится также вместительная парковка и будет полностью восстановлено освещение. На эти цели Железноводск при поддержке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова планирует получить 120 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что благоустройство будет проведено впервые за 40 лет. Проект реконструкции Курортного озера выбрали жители города в сентябре прошлого года во время голосования за объекты по программе "Комфортная городская среда". Сообщалось, что в озере на протяжении последних 20 лет запрещено купаться, благоустройство водоема же позволит организовать полноценный пляж.

По программе "Комфортная городская среда" в Железноводске ранее благоустроили городской сквер "Аллея любви", отремонтировали парк имени Станислава Говорухина, ведется строительство общественного пространства "Комсомольская поляна". Все эти объекты были выбраны жителями городского округа путем рейтингового голосования.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Авиазавод в Улан-Удэ получил 4,5 млн рублей на создание "Фабрики процессов" по нацпроекту
На этой обучающей площадке станут отрабатываться приемы и методы бережливого производства в условиях, приближенных к реальным
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС