Круглогодичный туркомплекс на 50 номеров появится в горах Северной Осетии в мае 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 января. /ТАСС/. Первая в Северной Осетии четырехзвездочная гостиница на 50 номеров появится в Куртатинском ущелье в мае 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Введение в эксплуатацию круглогодичного туристического комплекса на 50 номеров запланировано на май 2020 года. В настоящее время завершаются работы по благоустройству, меблируются и оснащаются необходимой техникой ресторанные комплексы и номерной фонд, начата работа по подбору персонала", - сказал собеседник агентства.

Реализация проекта позволит создать более 100 новых рабочих мест для жителей близлежащих горных населенных пунктов.

В семиэтажном комплексе будут созданы бассейн, тренажерный зал, а на площади в 5 гектаров разместится терренкур в хвойном лесу. Комплекс, расположенный в 50 км от Владикавказа, сможет принимать туристов круглый год. Кроме того, на территории комплекса планируется создание современной горнолыжной трассы протяженностью 1,5 км с использованием австрийского оборудования. Одновременно на ней смогут кататься 1,2 тыс. человек в час.

Куртатинское ущелье является одним из самых живописных в Северной Осетии. Там находятся достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира. Среди них - Аланский Успенский православный мужской монастырь, самый высокогорный на территории России.