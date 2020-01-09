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Потерявшегося в тундре две недели назад оленевода нашли на Чукотке

Мужчина оказался жив, медицинская помощь ему не потребовалась
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© Лев Федосеев/ТАСС

ТАСС, 9 января. Спасатели, власти и волонтеры нашли оленевода, пропавшего две недели назад в районе городского округа Эгвекинот, расположенном на крайнем севере Чукотки, сообщается в четверг на сайте администрации региона.

21 декабря бригадир оленеводческой бригады "Пионер" на снегоходе отправился в село Рыркайпий, но из-за непогоды потерял ориентиры, об этом он сообщил по спутниковому телефону своим коллегам. А также о том, что у него заканчивалось топливо и заряд аккумулятора на телефоне. Для поиска в один из дней задействовали вертолет.

"9 января, в городском округе Эгвекинот Чукотского автономного округа успешно завершились поиски оленевода, потерявшегося в тундре более двух недель назад. Мужчина здоров и в медицинской помощи не нуждается. Бригадира обнаружили примерно в 200 километрах от села Рыркайпий, в районе реки Амгуэма", - говорится в сообщении.

По данным администрации, мужчина все это время укрывался в деревянном доме для временного пребывания охотников, причем 16 дней от пробыл без еды. Найти его помог опытный доброволец.

По данным УГМС, в указанном районе Чукотки днем в четверг было зафиксировано минус 20 градусов, ясно и без осадков.

Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний Восток
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