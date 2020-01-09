Туристы в Чечне смогут прыгать с парашютом и заняться альпинизмом

ГРОЗНЫЙ, 9 января. /ТАСС/. Российский университет спецназа (РУС) в Чечне в 2020 году расширит программу для туристов. Для них станут доступны альпинизм, выполнение прыжков с парашютом и новые маршруты на чеченских вездеходах "Чаборз", сообщил ТАСС заместитель руководителя университета Александр Коровин.

"К уже имеющимся и успешно реализуемым программам по направлениям стрелковой подготовки, спортинга, аэротрубной подготовки, преодолению полосы препятствий "Гонки героев" добавятся программы по промышленному и тактическому альпинизму, выполнение прыжков с парашютом и широкий спектр программ по тактической медицинской подготовке. Кроме того, ведется разработка новых маршрутов поездок на багги "Чаборз", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что туристы смогут также освоить снайперскую подготовку.

По его словам, в рамках Года туризма, объявленного главой Чечни Рамзаном Кадыровым, университет планирует расширить партнерские связи с туристическими агентствами в России и укрепить международные связи.

"Туристические программы в РУС разрабатываются как самостоятельные мероприятия и как элементы большого тура по Чеченской Республике. Совместно с партнерами в феврале и мае уже запланированы заезды крупных туристических групп на 2-3 дня с полным погружением в атмосферу центра подготовки спецназа", - добавил Коровин.

Российский университет спецназа, на территории которого открылся комплекс, строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермес и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". Милитари-туры РУС - новое направление в регионе, которое по мнению властей, будет способствовать увеличению туристического потока в 2020 году.