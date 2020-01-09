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Турпоток в Кисловодске за последние три года увеличился на 13%

В 2019 году в городе побывали 346 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 9 января. /ТАСС/. Количество туристов, приезжающих на отдых и лечение в Кисловодск, в 2019 году увеличилось на 7,6% по сравнению с 2018 годом. За последние три года турпоток вырос на 13%, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В 2019 году в Кисловодске побывали 346 тыс. человек, что на 7,6% больше, чем в 2018 году. За последние три года турпоток увеличился на 13%", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшая загруженность наблюдалась в период майских и новогодних праздников, а также во время открытия курортного сезона. "Максимальная загрузка была в сентябре-октябре - 28 тыс. организованных туристов единовременно за месяц были в здравницах", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что рост турпотока связан с улучшением качества предоставления медицинских услуг, модернизацией материально-технической базы учреждений санаторно-курортного комплекса, а также развитием курортной инфраструктуры и новых видов туризма - экстремального, событийного, гастрономического, паломнического. В 2019 году открылись два санатория: "Арника" и "Главные нарзанные ванны".

Кисловодск расположен в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Это один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов государственного значения. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат. Общая площадь города составляет 7,2 тыс. гектаров, численность населения - 137 тыс. человек. В городе 121 место коллективного размещения, в том числе 40 санаториев.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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