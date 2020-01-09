Псковские власти ввели карантин в 18 деревнях из-за вспышки оспы овец

ПСКОВ, 9 января. /ТАСС/. Губернатор Псковской области ввел карантин в 18 населенных пунктах Порховского района из-за вспышки оспы овец, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте администрации региона.

"Постановляю ввести карантин на территории эпизоотического очага - хозяйства "Наша ферма", на территории неблагополучного пункта - село Подоклинье Дубровенской волости Порховского района, на территории угрожаемой зоны - в радиусе 10 км от границ неблагополучного пункта в пределах границ деревень", - говорится в тексте документа.

Карантин введен в деревнях Подоклинье, Бляницы, Верхние Горки, Вязище, Демянка, Дубровно, Житово, Заклинье, Замушки, Колотилово, Корчилово, Лаз, Лентьево, Невадино, Нижние Горки, Воронцово, Веснино и Вячок. Во время карантина власти запретили ввозить туда и вывозить животных, молоко, а также шерсть и пух. Запрещено также проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Таким образом, сейчас карантин по оспе овец ввели в двух муниципалитетах Псковской области. В декабре 2019 года власти приняли аналогичные меры в Пушкиногорском районе, где заболевание было выявлено в хозяйстве, в котором содержатся около 1 тыс. голов скота.

В связи со вспышкой заболевания во всех хозяйствах региона проведут масштабную вакцинацию скота, сообщила ТАСС председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. "Всю область будем ставить на вакцинацию полностью, вакцина придет 15 января. На территории области впервые зарегистрирована оспа, у нас ее никогда не было, но с учетом того, что остается угроза [распространения] и незаконного перемещения животных, лучше сегодня провакцинировать и быть готовыми", - сказала собеседница агентства.

Оспа овец и коз - инфекционное заболевание вирусного происхождения. У заболевших животных поднимается температура и появляется сыпь. Приводит к потере продуктивности и гибели скота.

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