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В Ставропольском крае до до 2022 года планируют построить 24 детских сада по нацпроекту

На эти цели будет направлено порядка 2,9 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов

ПЯТИГОРСК, 9 января. /ТАСС/. Новые детские сады с ясельными группами построят по нацпроекту "Демография" на Ставрополье для решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях. До конца 2021 года планируется построить 24 детских сада, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"До конца 2021 года в Ставропольском крае планируется построить 24 детских сада. На эти цели будет направлено порядка 2,9 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году в регионе планируется начать строительство 10 детских садов. Так, новый ясельный корпус на 40 мест начнут строить в Кисловодске на территории существующего детского сада №8. Детский сад на 100 мест запланирован в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа.

"Также в Нефтекумском городском округе сделают пристрой к основному зданию детского сада в ауле Новкус-Артезиан. Это даст 45 дополнительных мест для размещения ясельного блока. Кроме того, детские сады планируется построить в Курском и Новоселицком районах, в Минеральных Водах, в Михайловске и в селе Гражданском Минераловодского района", - отмечается в сообщении.

Министерство сообщает, что в Ставрополе построят два детских сада - в Промышленном районе и на улице Чапаева. "На строительство детских садов в рамках реализации нацпроекта "Демография" в 2020 году из федерального бюджета Ставрополью выделено порядка 800 млн рублей. Сегодня мы проектируем и строим современные дошкольные учреждения, в которых предусмотрены все условия для интеллектуального, физического и творческого развития детей", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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